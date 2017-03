Soomes hakatakse ehitajaid ja alltöövõtjaid rangemalt kontrollima

Sagedasemate kontrollide eesmärk on kindlustada, et nii soomlaste kui ka välismaiste töötajate puhul järgitakse töölepingu miinimumtingimusi. Kontrollitakse nii Soome kui ka välismaiseid alltöövõtjaid. Lisaks jätkatakse ka ehitusobjektide tavalisi üldkontrolle, millega kontrollitakse peamiselt töötajate töötamise õigust.

Eelmisel aastal Lõuna-Soomes teostati ehitusvaldkonnas üle saja alltöövõtjate sihtkontrolli, milles kontrolliti välismaise tööjõu kasutamist. Tööajaarvestus oli korras ainult igas kolmandas kontrollitud ettevõttes.

22 ettevõttes ei olnud töötajate töötamise õigust kontrollitud seaduses ette nähtud viisil. 11 ettevõttes oli põhjust kahtlustada välismaalastest töötajate diskrimineerimist palga osas ja tööandjat kohustati järgima võrdõiguslikkuse seaduse diskrimineerimise keeldu.

Lõuna-Soomes vastutab välismaise tööjõu järelevalve eest Lõuna-Soome kohaliku omavalitsuse töökaitse osakond. Kui kontrollide käigus avastatakse märkimisväärseid puudusi, määrab inspektor kohustuse nende kõrvaldamiseks. Peale järelevalve juhendavad ja nõustavad inspektorid ettevõtteid tegutsema Soome tööseadusandluse kohaselt.

Seaduse kohaselt peab tööandja veenduma, kas välismaalasest töötajal on töötamise õigus Soomes ja säilitama neid andmeid töökohal. Kontrollkäikudel on märgatud, et ehitusvaldkonna tööandjad ei tea selle kohta endiselt paljut ning esineb valearusaamu.

Üks tavaline arvamus on see, et Eestist saabuvatel töötajatel on automaatselt Soomes töötamise õigus. See on aga väär arusaam, sest kuigi eestlastel on EL-i kodanikena Soomes töötamise õigus, elab Eestis palju ka ilma kodakondsuseta või Venemaa kodakondsusega isikuid.

Lõuna-Soome kohaliku omavalitsuse töökaitse osakond on piirkonna vastutav töökaitseorgan. See valvab, et tööandjad järgiksid tööseadusandlust ja seda, et töö tegemine oleks võimalikult ohutu ega ohustaks tervist. Piirkonnas töötab 1,1 miljonit inimest ja järelevalve alla kuulub 120 000 töökohta.