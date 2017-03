«Rahaasjade Teabekeskuse varasemad uuringud näitavad, et valdav osa Eesti elanikest kasutab tulumaksutagastust igapäevasteks kulutusteks ja vaid veerand plaanib selle raha hoiustamist või investeerimist,» kommenteeris Swedbanki Rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets ja lisas, et kuna enamasti jääb tulumaksutagastus 50-300 euro piiresse, mison täiesti arvestatav summa, siis tasuks selle kasutamine hoolikalt läbi mõelda ja eelarvesse planeerida, et kasu oleks suurim.

«Tulumaksu võib tagasi saada näiteks kodulaenu intresside, vabatahtlikusse ehk kolmandasse pensionisambasse tehtud sissemaksete, lapse koolituskulude või annetuste eest,» soovitas Voomets. «Sõltumata tulumaksutagastuse suurusest ei tohiks seda võtta kui boonust või preemiat, sest tegu on inimese välja teenitud, kuid enam maksustatud tuluga, mille riik kord aastas tagastab.»

Viis nõuannet, kuidas tulumaksutagastust mõistlikult kasutada:

Pane raha ootamatusteks kõrvale

Ootamatute ja keerukate olukordade eest ei saa end kaitsta, kuid selleks saab valmistuda ning lihtsaim viis turvatunnet luua on rahalise tagavara kogumine. Soovituslik rahapuhvri suurus võiks olla 3-6 kuu kulutuste summa. Raha võiks paigutada eraldi arvelduskontole või hoiusele, nii väldid kiusatust vajadusel koheselt säästupuhvri järele haarata.

Vähenda oma laenukoormust

Igasugune laenuraha tähendab kokkuvõttes kasutatud summast suuremaid kulutusi. Kui oled kasutanud suuremate ostude tegemiseks krediitkaarti, väike- või tarbimislaenu, laenanud raha pereliikmetelt või sõpradelt, siis tasub kaaluda tulumaksutagastuse kasutamist nende võlgade vähendamiseks või kustutamiseks.

Investeeri iseenda harimisse

Paljud kursused ja täiendkoolitused on tasulised, kuid lisaks maailmapildi avardamisele annab enese harimine tööturul suurema konkurentsieelise. Seega võib just tulumaksutagastus anda võimaluse minna ammu ihaldatud kursusele või katsetada sootuks uue eriala omandamist.

Kasuta reisikulude katmiseks

Puhkust planeerides tasub võimalikult vara mõelda sobiva sihtkoha ja oma rahaliste võimaluste peale. Enamasti annab varajane lennupiletite või reisipaketi broneerimine rahalise võidu. Kasutades lennupiletite ostmiseks või hotelli broneerimiseks tulumaksutagastusest saadavat raha, pääsed krediitkaardivõlast, mille tagasimaksmine saadaks sind tõenäoliselt ka pärast reisi lõppemist.

Kasvata isiklikku pensionisammast

Riik soodustab raha kogumist kolmandasse ehk vabatahtlikkusse pensionisambasse. Iga-aastasest maksustatavast tulust võid maha arvata vabatahtliku kogumispensioni makseid kuni 15 protsendi ulatuses. Näiteks makstes iga kuu kolmandasse sambasse 50 eurot, koguneb aastaga 600 eurot, millelt saad tagasi 120 eurot.

«Oma rahaasjade planeerimisel on oluline pikaaegne vaade,» sõnas Voomets. «Riik maksab enamtasutud tulumaksu tagasi kord aastas. Aasta on piisavalt pikk aeg, et oma suuremaid kulutusi planeerida ja neile sobivaim kate leida. Seoses mitmete seadusemuudatustega võib sinu tulumaksutagastus 2018. aastal olla oodatust väiksem, mistõttu tasub juba nüüd mõelda, kuidas oma tulumaksutagastust parimal viisil ära kasutada.»