Autot juhtides sõnumite saatmine on ohtlikum kui purjuspäi sõitmine

USA transpordiameti hoiatab liiklejaid selle eest, kui ohtlik on tegelikult sõites sõnumite saatmine.

Ka Suurbritannis tehtud uuringud näitavad, et sõnumite saatmist peetakse ohtlikumaks kui alkoholijoobes autoga sõitmist. 17 000 briti hulgas tehtud küsitlusele vastas 71%, et sõnumite saatmine on ohtlikum. Ja ainult 29% vastanutest pidas purjuspäi sõitmisest katastroofiliseks.

Paljudes riikides võib autoroolis sõnumite saatmise eest korraliku trahvi saada. Trahvi saab loomulikult ka joobes juhtimise eest, seega tuleb mõlemat vältida.