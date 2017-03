Loto suurvõit aitab leivad ühte kappi panna

Mõlema võidu saajateks osutusid noored mehed.

Bingo Loto jackpoti võitja on veel õppiv Lääne-Eestist pärit noormees, kes ostis võidupileti internetist. Mees plaanib osa võidust investeerida, samuti soetada uue auto. Käesolev suurvõit on mehe esimene lotovõit üldse, varasemalt on mees mõnel korral mänginud Viking Lottot ja Eurojackpoti. Võidust teab vaid noormehe pere.

Viking Lotto 5+1 võitjaks on Kohtla-Järvelt pärit mees, kes töötab energeetika valdkonnas. Mees ei ole abielus, kuid naerab, et «nüüd ilmselt varsti on». Võiduraha abiga plaanib mees remontida kodumaja ja toetada oma perekonda. Ka selle noore mehe jaoks oli käesolev suurvõit esimene lotovõit. Päev oli aga mehe jaoks väga õnnelik, sest võit – küll vaid 2,10 eurot - tuli ka teise Viking Lotto piletiga..

Mõlemad mehed on võidu-uudist jaganud esialgu vaid oma perega.