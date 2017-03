Kuus vahendit, mis muudavad pannkookide valmistamise lihtsamaks

Kuigi retsept on kõigil sama, valmivad pannkoogid igas kodus omamoodi. Selleks, et aga pannkoogi tegemine lihtsamaks teha, on olemas Business Insider välja toonud kuus vahendit.

Tainasegamise pudel

Selle asemel, et kõiki koostisosi suures kausis kokku segada ja parajat segadust luua, on mõned ettevõtted välja tulnud pudeliga, milles saab taina lihtsalt ja kergelt valmistada. Hiljem saab taina pudelist otse pannile valada.

Viis-ühes hommikusöögi pann

Viieks osaks jaotatud panniga saab korraga valmistada nii pannkooke, peekonit kui ka mune. Selle asemel, et iga hommikusöögi toode eraldi valmis teha, hoiad kokku aega ja saad nad teha korraga.

Nutikas köögikaal

Nutikas köögikaal Drop Scale aitab küpsetajal nii mõõta õiged kogused kui ka leida uusi retsepte pannkookide valmistamiseks.

Pannkoogi printer

Kõlab liiga uskumatult, et uskuda, aga jah – pannkoogi printer! Tegemist on 3D moodi printeriga, mis selle asemel, et plastist tooteid printida, prindib ta neid hoopis pannkoogist. Selle hind on küll krõbe (Amazonis maksab ta üle 300 euro), kuid garanteerib külaliste üllatuse, kui nad sinu juurde pannkooke sööma tulevad.

Pannkoogivormid

Kasuta näiteks südamekujulisi vorme, et muuta pannkookide söömine lõbusamaks.

Võilõikur

Kui sulle meeldib pannkooke võiga süüa, siis tasub internetist või kodukauplustest otsida mugavat võilõikurit, mis lõikab välja täpselt õiges suuruses võitükid.