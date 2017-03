Tasub teada: milliseid toite ei pea säilivustähtaja saabudes veel ära viskama

Munad

«Parim enne» kuupäevad on tavaliselt üsna täpsed, aga kontrolli mune enne seda, kui neid ära viskama hakkad. Muna värskuse kontrollimiseks näiteks uputa muna külma vett täis anumasse. Kui muna on värske, siis lebab ta horisontaalselt anuma põhjas, kui aga riknema läinud, siis ulbib muna vertikaalselt. Kui muna ulbib kerge nurga all, siis on see ilmselt umbes nädala vanune ja kõlbab endiselt süüa.

Piim ja jogurt

Ignoreeri «parim enne» kuupäevi – kui piim ja jogurt maitsevad ja lõhnavad hästi, siis kõlbavad need ka juua. Piim võib säilida isegi nädal kauem ning jogurt koguni kaks nädalat kauem kui kuupäevadega märgitud. Kui sa ei jõua piima või jogurtit õigeaegselt ära tarbida, siis külmuta see enne, kui see rikneda jõuab. Samuti võib kergelt riknenud piima ja jogurtit kasutada näiteks pannkookide või jogurtikoogi valmistamisel.

Juust

Kui pehme juust on läinud hallitama, siis ei tohi seda süüa, aga kõva juustu puhul piisab, kui hallitanud osa lihtsalt ära lõikad. Kui sa ei plaani lähiajal kõva juustu kasutada, siis pane see sügavkülma ja kasuta hiljem otse külmikust võetuna näiteks pitsakattena, omleti või pasta valmistamisel. Parmesanikooriku saad lisada supile keetmisel, et saada mõnus lisamaitse. Enne serveerimist tasub koorik siiski supist välja võtta, sest hamba all ei ole see kõige pehmem.

Leib ja sai

Kui hallitus on must, siis tuleb leib ära visata. Valge või rohelise hallituse võib aga leiva pealt maha kraapida ja leiba röstida, et siis seda julgelt süüa. Kõvaks läinud leib on mitmete rahvaste traditsioonilistes toitudes oluline koostisosa. Kasuta neid näiteks saiavormi, leivasupi, itaallaste panzanella salati ja paljude muude toitude juures. Samuti võid leiva köögikombainis purustada ja saad küpsetiste jaoks leivapuru. Või lõika leib ja sai kuubikuteks ning pane kuivama ja saad kuivatatud leivakesi.

Puuviljad

Tänu puuviljade happelisusele on nad enamasti söögikõlblikud ka pärast «parim enne» tähtaega. Lõika lihtsalt mädased või hallitanud kohad välja. Kui sul on puuvilju, mida sa ei jõua ära süüa, siis lõika need tükkideks ja pane sügavkülma. Külmutatud puuvilju saab lisada otse smuutidesse, keeta mõnusaks kompotiks või lisada pirukatele.

Lehtsalat ja teised köögiviljad

Salat säilib oluliselt kauem, kui võtta see pakendist välja, otsi kärpida ja veeklaasi panna. Seega võib lehtsalatiga käituda nagu lõikelillega. Kõvasid köögivilju nagu kartulid, porgandid ja suvikõrvits tasub hoida toatemperatuuril pruunis paberkotis. Teisi köögivilju võiks hoida külmikus, et need paremini säiliks.

Maitsetaimed

Maitsetaimed säilivad kauem, kui lõikad varreotsad ära, mässid need köögipaberisse ning hoiustad külmkapis. Näiteks basiilikut tasub aga hoida toatemperatuuril veeklaasis.