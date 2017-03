Õnnetus eskalaatoril läks poisile maksma varba

Viieaastane Stanley Wood sõitis hotelli eskalaatoriga alla, kui tema Crocksi jalanõu liikuva trepi vahele jäi, vahendas news.com.au

Poiss toimetati kiiresti haiglasse, kus arstid püüdsid varba taas jala külge õmmelda. Kirurg Dr Mohan Rangaswamy sõnul oli varvas aga kahjuks nii palju kahjustada saanud, et see polnud võimalik. Ta lisas, et poiss peab jääma pikemaks ajaks haiglasse, et paraneda. Haiglasse jääb ka Stanley ema, ülejäänud pere lendab tagasi koju.

Stanley ema on alustanud Facebookis kampaaniat, mis aitaks teistel vanematel näha pehmetes kummist jalanõudes valitsevaid ohte.

«Meie puhkus muutus nii kiiresti õudusunenäoks, et me ei osanud kohe isegi reageerida,» kommenteeris ta. «Arvasime, et need pehmed sandaalid kaitsevad lapse jalgu.»