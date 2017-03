Subway võileiva vahel olev kana ei pruugigi kana olla

Kanadas tehti uuring, milles uuriti viie kiirtoidukoha kana DNA- sisaldust pakutavas kanalihas, vahendas Washington Post. Viiest kiirtoidukohast neljas leiti, et ettevõte pakub suuremas osas päris lindu. Näiteks selgus et McDonald’si grillitud kanas oli 90 protsenti kana DNAd.

Küll aga valmistas suure üllatuse ülimalt populaarne kiirtoidukoht Subway, kus selgus, et pakutavast kanalihast pool moodustab päris kana DNA ja ülejäänu on soja.

Subway pressiesindaja lükkas uuringu tulemused ümber, väites, et nende kanaliha koosneb 100 protsenti kanafileest ja maitseainetest. Pressiesindaja sõnul on uuring vale ja eksitav.

Ontario DNA profileerimise ja kohtumeditsiinikeskuse tehnik Matt Harnderi sõnul kogusid nad kanaliha Subway magusa sibula, teriyaki-kastmega ning tavalistest ja röstitud kanaribadest. See pole esimene kord, kui keskus on avastanud pettuse toidutööstuses. Eelmise aasta juunis tulid nad välja uuringuga, millest selgus, et Kanadas müüdi veiseliha, mis sisaldas ka hobuseliha.

Kuna Subway uuringu puhul oli tulemus niivõrd ootamatu, ostis uuringugrupp pärast tulemuste teada saamist veel lisaks kuus kanariba ja seitse ahjus röstitud kana, et neid uuesti analüüsida. Tulemus jäi aga samaks – keskmiselt oli röstitud kanalihas vaid 50 protsenti kana DNAd. Kanaribadel oli tulemus veelgi väiksem, kõigest 40 protsenti oli kana DNAd. Keskuse sõnul oli ülejäänu enamjaolt soja.

Grupi sõnul näitaks tulemus 100 protsenti kanaliha vaid juhul, kui analüüs võetaks toorelt kanalt. Küpsetatud kanal aga tulemus väheneb marinaadi ja vürtside tõttu.

Subway vastas oma avalduses, et ei saa analüüsi tulemusi kinnitada. Võileivagigant mainis ühtlasi, et uuringu leiud on siiski muret tekitavad.

Subway andis teada, et kuigi liharibad olid tehtud 100 protsenti kanafileest, ei pruugi lõpptoodang siiski täielikult lihast koosneda. «Meie kanaribad ja ahjus röstitud kana sisaldab 1 protsent või isegi vähem sojat,» seisis nende teates. «See on selleks, et stabiliseerida tekstuuri ja niiskusesisaldust.»

Oma hilisemas teates nõudis võileivakett testi kordamist. «Me ei tea, kuidas nad said nii vale info. Me nõuame uut uuringut. Kõrgekvaliteetse toidu valmistamine on meie kõige suurem prioriteet. Selle uuringutulemused on valed.»