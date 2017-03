Kuidas toitu külmikus paremini paigutada?

Õige toidupaigutus külmikus võib aidata sul vähendada toidu raiskamist ja hoida kokku raha, vahendab The Independent. Mõned nipid, kuidas külmikus toitu paremini paigutada:

Sahtlid külmkapi allosas

Toored köögiviljad, salat ja puuviljad – hoia neid eraldi sahtlites, kuna osa puuvilju eraldab gaase, mis kiirendab küpsemist. Maitsetaimi ja -lehti ei tasu liiga külmkapi tagaosas hoida, sest need võivad külmuda.

Alumised riiulid

Kinnises pakis toores liha ja kala aseta sinna – see on külmiku kõige külmem koht. Toore liha hoidmine alumisel riiulil aitab samuti vältida ülejäänud toitude saastumist – kui toores liha oleks ülemistel riiulitel, siis võib juhtuda, et lihavedelikku võib tilkuda ka teiste toitude peale.

Keskmised riiulid

Piimatooted ja kanamunad – ole kindel, et jogurtitops on korralikult kinni, et säilitada värskus ja ennetada bakterite sattumist topsi.

Ülemised riiulid

Valmistoidud – tooted, mis ei vaja enam küpsetamist, näiteks singid või eelmise päeva toidu ülejäägid. Ülemisel riiulil on temperatuur sellistele toodetele kõige sobivam.

Uks

Sinna aseta naturaalsete säilitusainetega toiduained. Külmikuuksel kõigub temperatuur kõige rohkem, seega on see parim koht maitseainete ja mahlade hoidmiseks. Kindlasti ei tohiks siin hoida piima. Või ja pehme juust sobivad samuti külmikuukses hoidmiseks.

Mida kindlasti külmkapis mitte hoida?

Gaase eraldavaid puu-, juur- ja köögivilju (näiteks avokaadod, banaanid, nektariinid, virsikud, pirnid, ploomid, tomatid) ei tasuks külmkapis hoida.

Ketšupit võib külmikus hoida või mitte – see oleneb inimese harjumusest.