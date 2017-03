Puust ja punaseks: mida uurida enne uue sideteenuse hankimist?

Tarbijakaitseamet koostas põhjaliku juhendi, et aidata selgemini mõista sideteenuste pakkumiste (näiteks interneti- või telefonipakettide) sisu ja annab nippe, mida pakkumist saades tähele panna.

Kui soovid näiteks mõne kampaania raames ettevõtte kliendiks hakata, siis on oluline teada, et kõik lepingutingimused ei pruugi olla allkirjastatava lepingu juurde lisatud, vaid viidatakse pelgalt nende olemasolule. Kui inimene nõustub lepingut sõlmima, peab ettevõtja andma võimaluse selle sisust rohkem teada saada näiteks veebilehel või esindustes.

Sageli nõutakse mõne hea pakkumisega, et hakkaksid teatud ajaks ettevõtte lepinguliseks kliendiks. Siinkohal tasub teada, et tähtajalise lepingu pikkus võib olla maksimaalselt kaks aastat, ent sideettevõtja peab inimesele pakkuma ka võimalust üheaastase lepingu sõlmimiseks. Kui on soov tähtajaline leping varem lõpetada, siis peab selle eest reeglina maksma leppetrahvi.

Enne konkreetses kohas tähtajalise lepingu sõlmimist võiks läbi mõelda, kas lähiajal on plaanis kolida. See kehtib näiteks kaabeltelevisiooni või püsiühendusega internetiteenuse võtmise korral. Alati ei pruugi olla ühenduse üleviimine uude kohta võimalik, mistõttu võib samuti tekkida vajadus leping varem lõpetada - sellega aga kaasneb jällegi leppetrahv.

Tarbijal võib 14 päeva jooksul lepingust taganeda ega pea seda põhjendama, kui leping on sõlmitud sidevahendi, näiteks telefoni abil ja väljaspool äriruume, näiteks kliendi kodus. Kui inimene on lepingule alla kirjutanud esinduses, siis ei saa sellest taganeda, välja arvatud tarbijakrediidilepingu sõlmimisel.

Taganemisõiguse kasutamisel tuleb arvestada, et seadet peab kasutama üksnes nii, nagu seda lubataks teha tavapäraselt poes. Kui tarbijal on tähtajalises lepingus kahtlusi, siis on parem seadet taganemisperioodil mitte kasutada. Reeglina tuleb tarbijal tasuda ka asja tagastamisega seotud otsene kulu.

Nimekiri infost, mis tasuks enne uue lepingu sõlmimist välja selgitada:

soovitud teenuse põhiomadused, näiteks kiirus, maht jms;

teenuse hind ja selle arvutamise viis; võimalikud täiendavad tasud;

lepingu tähtaeg, taganemise õigus ja sellega seotud kulud;

arveldamise kord, sealhulgas tähtajad ja arve saamise kanalid;

lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused, lepingu muutmisest teavitamise kanal;

poolte vastutus lepingu rikkumisel ja kaebuste lahendamise kord.

Loe sideteenustest täpsemalt ning vaata tarbijakaitseameti koostatud juhiseid siit.