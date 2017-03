Peugeot 3008 - stiilne samm õiges suunas

Tehniliselt on aga kõik sama – kütusekulu ehk mõned liitrid väiksem, elektroonikat rohkem aga jätkuvalt on autol rool, mootor, käigukast ja veel tehnilist nipet-näpet. Enamus meist ei teeks silmad kinni sõites vahet, kas tegu on 2000. või 2017. aasta autoga.

Konservatiivne futurism on kindla peale minek.

Ma täpselt ei tea, kuidas autotööstuses käsuahel liigub, aga uue Peugeot 3008 puhul kujutan ma ette midagi sellist: turundusosakond vaatas eelmise põlvkonna mudelit, ohkas ja andis disaineritele ülesande teha täpselt mitte midagi sarnast. Ja disainerid said sellega hakkama.

Futurismi ja modernsusega on lihtne vinti üle keerata ja sageli otsitakse vastuseid küsimustele, mida keegi pole küsinud. 3008 interjöör on aga selline, mis peaks sobima nii konservatiivsema joone austajale, kui ka neile, kelle seina kaunistasid „Tagasi tulevikku“ DeLoreani ja K.I.T.T.’i plakatid.

Esimesena hakkab silma võrdlemisi väike ja ovaalne rool. See võimaldab näha mugavalt näidikuteplokki ning loomulikult näeb stiilne välja. Ma küll ei taha propageerida valesid sõiduvõtteid, aga kui teatud hetkedel, näiteks sirgel ja tühjal teel, on soov roolida ühe käega, siis on ovaalsel roolil kätt hoida palju mugavam hoida kui ümmargusel. Ma lihtsalt ütlen...

Rooli puhul on siiski läbi lipsanud üks kasutajakogemuse viga – püsikiiruse hoidja funktsioonid tuleks selgeks õppida enne sõitma hakkamist. Rooli otse hoides on kiirushoidja kangi võimatu näha ning rooli taha vaatama küünitamine pole jällegi ohutu, maanteekiirusel rooli järsk pööramine 90 kraadi, et näha, mis nuppu vajutama peab, oleks aga lihtsalt loll mõte. Õnneks auto püsikasutaja saab õiged nupud kiirelt selgeks ning edaspidi pole neid näha vajagi.

Natuke retrohõngu selle parimas mõttes.

Kogu armatuurlaua ulatuses jooksev teravalt lõikuv eend, mis jagab selle visuaalselt kaheks, alumiiniumdetailid, ägeda kujuga käiguvalits, digitaalsed näidikud ja puutetundlik ekraan on disainitud nii, et tekiks tunne – sellises autos ma küll varem istunud ei ole. Tahaks loota, et see disain püsib veel pikalt värske. Eriti hubase mulje jätab mulle hallikas, jämeda koega kangas, millega olid osaliselt kaetud nii uksed kui istmed. Natuke retrohõnguline ja kodune selle kõige paremas tähenduses.

Eriti hästi sobib 3008 põhjamaisele natuurile – juhti ja kõrvalistujat lahutab juba eelmisest põlvkonnast tuttav lai keskkonsool, seega personaalne ruum on kenasti piiritletud ja pole hirmu, et tekiks ootamatu füüsiline kontakt teise inimesega. Samuti on tore lisa jalaviipega avanev pagasiruumi luuk. Jalga tuleb liigutada tagumise põrkeraua all – see võimaldab pidevalt lägases kliimas puhaste kätega pääseda ning ühtlasi pakkuda kõrvalseisjatele lustilist vaatepilti justkui teeks autoomanik proovi lähenevaks üldtantsupeoks.

Puutetundlikult ekraanilt saab juhtida enamusi funktsioone, nende vahel valimiseks on keskkonsoolil asuv võidusõiduautolik nupurida. Stiilipunktid kirjutan kohe välja, kuid kasutajakogemuse mõttes võtab õige tegevusvoo selgeks saamine mõnevõrra rohkem aega, kui ma eeldasin. Ilmselt olen juba vanaks jäämas.