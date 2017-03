Üheksa lihtsat investeeringut iseendasse, et säästa oluliselt aega ja raha

Trent Hamm kirjutab Simple Dollar blogis, et tema võtab investeeringut kui midagi, millesse oma ressursse panustada – olgu selleks raha, aeg, energia, kaup jm ning neid panustades saad samu asju vastu. Teisisõnu saab ka igapäevaseid pingutusi nimetada endasse investeerimiseks. Kui kasutad oma ressursse mõistlikult, on nende väärtus pikas perspektiivis hea ja aitab su edule vaid kaasa.

Simple Dollar reastas kümme olulist ressurssi, mida tasub mitte niisama raisata.

Investeering nr 1: hea uni, mida ei katkesta äratuskell. Parim uni on selline, et vajud voodisse, jääd kohe magama ning ärkad täpselt siis, kui oled välja puhanud. Samas on see vastuolus paljude tööinimeste eluviisiga, mis tähendab katkendlikku und ning äratuskella peale ärkamist, mis omakorda häirib normaalset unetsüklit. See läheb inimesele maksma paar tegusat tundi, sest järsu ärkamise peale ei pruugi sa kohe produktiivne olla. Kui hakkad oma elurütmi paika seadma, lähed iga päev magama samal ajal ega sisusta õhtut teleri ja arvuti saatel, märkad mõne aja pärast, et uni on parem ning ärkad vahetult enne äratuskella. See tähendab, et oled oma normaalse uneaja täis maganud ning tõenäoliselt on sul rohkem energiat, et end kohe voodist püsti ajada ja tegus päev veeta.

Investeering nr 2: väljas liikumine. Bussi või autosse istudes ning kaks sammu kodutrepini või kaupluseni tehes viid oma päevase liikumise miinimumini, kuigi lihased on loodud liikuma ja vajavad seda. See võtab päevas aega tunni või piisab isegi 30 minutist aktiivsest liikumisest. Seega maksma läheb see üsna vähe aega, ent positiivseid tegureid on märksa rohkem – alustades värskest õhust ja rohkemast päikesevalgusest lõpetades paranenud tervisenäitajate ning madalama stressitasemega.

Investeering nr 3: mitmekülgne toitumine. Soovitusi ja teooriaid toitumise kohta on palju, ent kõige lihtsam on süüa päevas rohkelt puu- ja juurvilju ning võimalikult vähe töödeldud toitu (valmistoit, poest pärit küpsetised, vorstid, viinerid, kiirtoit jm). Valikuid on palju ning sööma ei pea sugugi seda, mis ei meeldi. Puhas ja mitmekülgne toitumine pole kallis, kuid eeldab veidi enam aja panustamist, et rohkem toite ise valmistada. Vastu saad aga oluliselt paremuse poole muutunud tervisenäitajad, kaalunumbri või ehk isegi pikema eluea.

Investeering nr 4: siiras vabandus. On tõsiasi, et inimesed ei taha oma vigu endale ega teistele tunnistada või kui seda ka teevad, siis piinlikkusega või sunniviisiliselt. Kui näed kedagi vihaselt või solvunult oma vea eest vabandust üle huulte pressimas, siis millise tunde see tekitab? Kas austus selle inimese vastu tõuseb või langeb? Vigade tunnistamine ei maksa kellelegi aega ega raha. Kui oled teinud kogemata vea, mis mõjutas näiteks kogu kollektiivi tööd, on viisakas siiralt vabandust paluda. Oma uhkust alla suruda pole kerge, kuid pikas perspektiivis tuleb see sulle kasuks, kuna jääd sellega inimestele meelde ja tekitad neis austust enda vastu.