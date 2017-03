Kuus parimat akusäästmise nippi iPhone'i nutitelefonile

Ka Apple ise on tunnistanud, et telefonide iPhone 6S ja iPhone 6S Plusi akud kestavad erakordselt kehvasti, vahendab theinquirer.net. Akukestvuse probleem tuleneb sellest, kui manuaalselt telefoni aega või ajavööndit vahetada, hakkab telefon näitama, et akut on rohkem alles, kui seda tegelikult on.

Theinquirer.net on reastanud kuus nippi, kuidas telefoni akuiga pikendada.

Lülita telefoni eredus väiksemaks

iPhone'il on peaaegu samapalju piksleid kui 11-tollisel MacBook Airi sülearvutil. Ekraan on kõige suurem akukulutaja.

Lülita parallaksi võimalus välja

Parallaks on funktsioon, mis lisab värvidesse sügavust ja 3D-efekte. See võib osas inimestes tekitada merehaigust ning on samuti üheks põhjuseks, miks telefoniaku nii kiiresti tühjaks saab.

Lülita välja asukohateenused

Üks suur akukulutaja on asukoha jälgimise rakendused. Kui soovid, et aku kauem kestaks, lülita need välja.

Lõpeta rakenduste sulgemine

Kuigi võib tunduda, et mida rohkem rakendusi on korraga avatud, seda rohkem võtab telefon ka akut, siis tegelikult kogu aeg rakenduste sulgemisega ja siis üsna pea neid jälle uuesti avades kulutad tegelikult hulga rohkem akut.

Pane telefon lauale, ekraan allpool

Teadete väljalülitamine aitab akukestvust parandada. Kui su iPhone'il on iOS 9, siis võid teadete väljalülitamiseks panna telefoni ka lihtsalt ekraan allpool laua peale, sest iOS 9 operatsioonisüsteem ei lase ekraanil teate saamisel aktiveeruda, kuid annab sulle teatest siiski märku vibratsiooni või häälega.

Mine energiasäästlikule režiimile

IPhone'i seadetes on võimalik valida Low Power Mode, mis aitab telefoni akul kauem kesta. Kasuta seda.