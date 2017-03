Edukate säästjate 13 harjumust, millelt eeskuju võtta

Nad alustavad varakult. Finantsplaneerijad Janet Stanzak ja Kristin Garrett rõhutavad, et säästude kogumisega pole mõtet viivitada, vaid alustada esimesel võimalusel, kirjutab Reader's Digest. Kui hakkad teenima piisavalt, et kuus mingi summa kõrvale panna, tasub seda ka teha. Paljudele praegustele rahatarkadele on vanemad juba lapsest saati õpetanud, et raha ei kasva puu otsas ning mõistlik on endale natukenegi kõrvale panna, et kulutada see kas ihaldatud asjadele või hoida «mustemateks päevadeks».

Neil on säästukonto. See võib olla küll kulunud nõuanne, kuid iga finantsnõustaja siiski rõhutab selle olulisust. Hea rusikareegel on näiteks kanda kümme protsenti oma kuupalgast kohe säästukontole. Nii on see kindlas kohas ning sul ei teki kiusatust seda ära kulutada.

Nad teavad vajaduste ja soovide erinevust. Üks suurimaid valesid, mida inimene endale uut asja soetades kinnitab, on vajadus selle järele. Stanzak tõi näite, et tal on olnud palju kliente, kes üritavad väita, et reisimine, uued riided ja väljas einestamine on nende tegelikud vajadused. Baasvajaduste hulka need siiski ei kuulu, vaid on pigem asjad, mida ostetakse mugava elu tarbeks. Neid asju, mida inimene igapäevaselt vajab, on siiski üsna vähe – (isetehtud) toidust, elukohast ja korralikest riietest peaks esialgu piisama. Eelpool nimetatud vajadustega annad välja palju raha, mida võinuksid kokku hoida.

Nad ei kasuta püsimakseid. On küll mugav, kui maksad teenuste (internet, telekas, mobiiliarved) eest püsimaksega ega märkagi, kuidas raha kaob. Kui maksad arved ise, on tasutud summa sul silme ees ning tundub reaalsemana kui püsimakse. Samuti tasub need väljaminekud (koos sissetulekutega) eelarvesse üles märkida. Püsimakseid ei pea iseenesest vältima, kuid peaasi on teada, kas need teenused ka oma hinda väärt on. Kui sa telekat kuigi palju ei vaata, pole mõtet tellida saja telekanaliga paketti, mis on ilmselgelt kallim kui teised.

Nad peavad kuu eelarvet. Olgu see Exceli tabel või vihik, kuhu kõik kulud ja tulud üles märgid – targal säästjal on see olemas. Stanzak toob välja, et esimene märk rahaprobleemidest on see, kui inimene ei suuda oma kulutusi kontrolli all hoida. Selleks peakski järjepidavalt koostama eelarvet, et teada, palju sul on võimalik kulutada ning kas saaksid veel sellest summastki mõnevõrra kokku hoida.

Nad kasutavad sularaha. Pangakaardiga ja sularahas maksmisel on erinevus – kaardilt läheb lihtsalt summa maha, mida sa otseselt ei näe, sularaha aga kaob otseselt käest ära. Sularaha kasutuselevõtuga võid vältida emotsioonioste, sest rahakotti pidevalt sularaha võrra kergendada on juba psühholoogiliselt raskem kui müüjale pangakaart ulatada.

Säästmine on nende prioriteet. Ükskõik mida teha plaanid, tähtis on eesmärgi seadmine ja selle järgimine. Seega enne mistahes ostu tegemist veendu, et sul on kõik selle kuu arved makstud ning muud hädavajalikud kulutused tehtud. Seejärel võib vaadata, kas tasub mõnd uut asja soetada või on mõistlikum see raha kanda samuti säästukontole.