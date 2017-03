POSTIMEES TESTIB: kuidas maitseb skyr?

Andres: «Meenutab maitsestamata jogurtit.»

Madis: «Või siis pigem hapukoort.»

Marian: «See juba lõhnab hapult ja maitseb hapult.»

Liisa: «See on täiesti neutraalne, nii et siia võiks mingeid marju peale panna.»

Icelandic Skyr vanilli

Madis: «See maitseb küll väga hästi.»

Marian: «See lõhnab ja vanillitükid on ka sees näha. See on hea.»

Andres: «Minu arust on sel kerge keemiline maitse juures.»

Liisa: «Selle võib niisama ära süüa.»

Marian: «See lõhnab nagu huulepulk. Moos on liiga magus, püüdes ilmselt kõigile meele järele olla.»

Liisa: «Mustikad on mõnusalt krõmpsuvad.»

Madis: «Suhkrut väga ei ole, minu hinnangul on see liiga hapu.»

Andres: «Just piisav, mitte liiga magus.»

Marian: «Palju mahedam mustikas. Aga mõlemad on muidugi sellised kunstlikud, päris need ei ole.»

Liisa: «Ma ei saa aru, mis see on.»

Andres: «Kõige parem see nüüd kindlasti ei ole.»

Madis: «Mustikaga skyr oli väga hea, aga see hallikasroosa ollus minu hingekeeli igatahes helisema ei pane.»

Kommentaar

Eesti Maaülikooli lektor Vilma Tatar

Skyr, inglise keeles skeer [skɪər], eesti keeles skir, on traditsiooniline, madala rasvasisalduse ja kõrge valgusisaldusega Islandi hapendatud piimatoode. Ajaloos on mainitud skyr’i sünnimaaks Norrat ja umbes 1100 aastat tagasi võtsid selle toote tehnoloogia üle islandlased. Pikka aega oli selle toote tootmine Skandinaavias hääbunud. Seevastu elas see edukalt edasi Islandi traditsioonilise piimatootena. Skyr on suur osa Islandi rahvuslikust identiteedist ja kultuurist. Viimastel aastatel on selle tootmist uuesti alustatud nii Skandinaavias kui ka teistes Euroopa riikides, sh Eestis, samuti Ameerika Ühendriikides.

Skyr’i tuntakse kui nõrutatud jogurtit. Vihje jogurtile tuleb sellest, et piima hapendamiseks kasutatakse samu baktereid nagu jogurti valmistamisel. Kahtlemata jätavad islandlased juuretise täpse koostise enda teada ja nende toodetel leiab tavaliselt märgistuse «valmistatud originaalse Islandi kultuuriga».

Samas, kuna selle toote valmistamisel eraldatakse teatav hulk vadakut, meenutab see eestlasele ka kohupiima. Tehnoloogilisest aspektist võib nimetada skyr’i ka toorjuustuks nagu kohupiimagi. Kohupiima erinevus on see, et piima hapendamiseks kasutatakse mesofiilseid bakterjuuretise kultuure.

Skyr’i valmistamisel hapendatud piim kontsentreeritakse keskmiselt kolm kuni neli korda. Enne hapendamist võib lisada piimale veidi laapi, mis soodustab piima kalgenemist ning lõpptulemus ei ole nii hapu. Skyr sisaldab keskmiselt 12 protsenti valku, kolm protsenti süsivesikuid ja 0,5 protsenti rasva. Samuti on toode rikas mineraalide ja kaltsiumisisalduse poolest.