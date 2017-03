Kokkade soovitused: milliseid roogi Itaalias kindlasti proovida

Isetehtud pasta. Kui on midagi, mida itaallased eriti hästi oskavad, on selleks nullist värske pasta valmistamine, kirjutab Reader's Digest. Atlantas asuva La Tavola Trattoria kokk Brian Moll märgib, et otsib Itaalia restoranis esimese asjana värsket pastat ning tellib tavaliselt klassikalise Carbonara. «Ma jälgin, kuidas on lisatud mune, suitsupeekonit ja kas omal kohal on ka kreemjas kaste – seega kas kõik on õigesti tehtud. Selle järgi otsustangi, kas tegu on hea ja eheda Itaalia toidukohaga,» kirjeldas ta. Sealjuures vajab isegi kõige värskem ja maitsvam pasta sellele sobivat kastet, mis selle ellu ärataks.

Pasta Carbonara. Nagu ennegi mainitud, on tegu ühe ehedaima itaaliapärase roaga, mida armastavad paljud. Fazoli restorani kokk Rick Petralia toob välja, et kui Carbonara on valmistatud kõrgkvaliteedilisest koostisainetest, ei ole sellele vastast.

Manicotti. Selle roa puhul on täidis lisatud suurte pastatorude sisse. Tegu on Itaalia-Ameerika roaga, mis on iga juustusõbra unistus ning suurepärane mugavustoit. Petralia tunnistab, et naudib eelkõige pastatäidises rikkalikku ricottat ja parmesani, tema eriliseks lemmikuks on lihakastmega Manicotti. See roog on ka tema enda restoranis üks populaarsemaid.

Manicotti. / Foto: Kraft Recipes

Risotto. New Yorkis itaaliapärast restorani Storico pidav Tim Kensett toob esile, et riis nõuab hoolt ja tähelepanu, kuid samas ka julgust. Tema lemmikuks on safranirisoto, kus on rõhk just tasakaalustatud maitsetel. «Liiga vähe safranit ei anna pastale värvi ega maitset, sellega liialdamine aga rikub kogu roa,» ütles ta. Kui tahad Itaalias tellida ideaalset risottot, siis vali see tavamenüüst, mitte eri- või lõunapakkumiste hulgast. Põhimenüüsse on kogutud palju proovitud ja klassikalised maitsed, milles ei saa pettuda.

Kiviahjupitsa. Kiviahjus valmistatud maitsvaid pitsasid pakkuvad toidukohased on sageli hubase ja kutsuva interjööriga. «Nii igavalt kui see ka ei küla, pizza margherita on alati kindla peale minek. Kui tahad testida pitsakoha autentsust ja koostisainete kvaliteeti, siis need ei valeta kunagi,» soovitas itaalia päritolu kokk Valentina Guolo Migotto. Tema arvates on tihtipeale kõige raskem teha just lihtsaid pitsasid, kuna neis on koostisaineid vähe ning pole millegi taha peituda, kui kasvõi üks koostisosa on madala kvaliteediga. «Tainas olgu hea ning küpsegu ühtaegu pehmeks ja krõbedaks, tomatid olgu mõnusalt magushapud ning juust värske ja kreemjas. Selline pitsa vajab ahjus vaid mõnda minutit ning see viimistletakse värske basiiliku ja tilga oliiviõliga,» kirjeldas ideaalset pitsat restorani Gran Morsi kokk Kenneth Johnson.

Fritto Misto. Friteeritud hõrgutis on enamasti valmistatud mereandidest või juurviljadest. Tim Kensetti arvates pole tegu kõige kergema roaga, kuna õli temperatuur peab olema õige, paneering piisavalt paks jm. «Samas hea restoran serveerib suurepärast Fritto Mistot, sest inimesed tahavad seda menüüs näha ja süüa. Võta lihtsalt mõned maitsvad koostisosad, veereta neid mannajahus või kerges tainas ning küpseta läbi,» rääkis ta.

Lihapallid. «Ma proovin alati lihapalle, kui näen neid menüüs – parimad lihapallid on veeretatud marinara kastmes ning sisaldavad veidi ricottat ja Pecorino juustu,» ütles Chicagos asuva Armand’s Victory Tap nimelise restorani kokk Joseph Farina. Ta tõi veel näiteid, et kaasaegses restoranis proovib ta tavaliselt värsket pastat või kala, pubis on aga kindla peale minekuks lhapallid, mis võivad mõneti olla lausa tennisepalli suurused.