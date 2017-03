Restoranitöötajad annavad nõu, kuidas toidukohas raha kokku hoida

Käi väljas einestamas nädala alguses. Kui reedeti ja nädalavahetusel on restoranides külastajaid rohkem, siis nädala alguses meelitavad nii mõnedki söögikohad kliente soodsate eripakkumistega, kirjutab Reader's Digest. Samuti tasub kinni haarata lõunapakkumistest, mis enamasti kestavad esmaspäevast reedeni. Infot leiab nii toidukohtade kodulehtedelt kui ka sotsiaalmeedia võrgustikest.

Jaga toitu kaaslastega. Jagades suupisteid või miks mitte ka suuri praade, säästate sõpruskonnas mõnevõrra kõigi raha. Tellige võimalikult erinevad road ja nii saate ka üksteise omi maitsta.

Unusta magustoit. Restoranitöötajad tunnistavad, et mõneti on just magustoitude hind söögikohtades ülehinnatud. Näiteks on üsna mõttetu tellida restoranis magustoiduks jäätist, mida saaksid sama raha eest poest ostes kordades rohkem nautida. Jäätis on nii poes kui restoranis sama ning tõenäoliselt maitsemeeli väga ei üllata. Samuti võib ka uhkema šokolaadikoogi küpsetada ise või koos sõpradega, osta hoopis poest või mõnest pagariärist. Mõlemad variandid tulevad palju odavamad kui viieeurone koogitükk restoranis.

Istu baarileti ääres. Miks mitte võtta kallis restoranis endale koht hoopis baarileti äärde, nautida jooke ja süüa seal pakutavaid eelroogi või muid väikseid ampse. Kulutused võivad tulla väiksemad ning boonusena võid sealt leida mõne vestluskaaslase.

Võta happy hour’ist viimast. Seda tasub teha nii jookide kui ka päevapraadide puhul. Kui ees on suurem sööming, telli mitu jooki ja sööki korraga – kokkuhoid on ilmselge.

Kasuta liikmesust. Nii mõneski restoranis kehtivad püsivad sooduspakkumised mõne kliendikaardi omanikule. Kui sul on mõni lemmikrestoran või käid sageli läbi kodutänavas asuvast söögikohast, siis uuri, kas saaksid sealsed käigud mõne kliendikaardiga soodsamaks teha.

Küsi professionaali arvamust. Restoranis einestades ei pea piirduma pelgalt veinidega, mille puhul tead, et need on alati head. Küsi julgelt majaveini soovitust või uuri, mida kelner pakuks sulle sobivas hinnaklassis. Ta võib tutvustada ka veine, mis on pärit mitte niivõrd tuntud veinipiirkondadest, ent võivad siiski olla hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Seetõttu tasub proovida ka uusi veine, mida su rahakott kannatab osta.

Pea kokteilidega piiri. Väljas söömas käies on lõbus värvilisi kokteile lürpida, ent samas on need sageli ühed kallimad joogid menüüs. Kui laudkonnas tellib iga inimene paar-kolm kokteili, võivad need praadidest kallimakski maksma minna. Võimalusel piirdu õlle, siidri või veiniga, mis on kokteilidest soodsamad.

Külasta restorani väljaspool hooaega. Kevad- ja suvehooajal on restoranid turiste puupüsti täis, ent pimedal hallil talvel jäävad nende arvelt kohad vabaks. Kuna söögikohad ei saa siis klientide rohkusega hiilata, tasub madalhooajal kindlasti otsida nende soodsaid pakkumisi ja vautšereid, millega nemad saavad kliente juurde ja sina võid saada poole soodsama kõhutäie.