Teolt tabatud: klient sokutas toidu sisse juuksekarva ning nõudis uut praadi

Intsident leidis aset Brisbane’is asuvas Itaalia restoranis Casa Nostra Ristorante, vahendab news.com.au. Meediasse lekkis ka video, kust on näha, et naisklient on toiduga peaaegu ühele poole saanud, ent otsustab siis välja tõmmata ühe omaenda juuksekarva ning asetab selle taldrikule. Veidi aja pärast kutsub ta kelneri ja esitab kaebuse.

Kõnealuse restorani kaasomanik Sarah Biuso selgitas, et klient on neile teada ning ta oli üsna nõudlik juba söögikohta saabumisest saati. «See juhtus möödunud laupäeva õhtul. Nad olid reserveerinud laua kahele ning laua kinni pannud naine teavitas, et toob külalisena kaasa Hollandi hertsoginna. Juba alguses olid nad üsna pealetükkivad ning püüdsid menüüd enda tahtmiste järgi seada,» kirjeldas Biuso.

Mõlemad külalised väitsid end olevat taimetoitlased ning palusid teenindajal muuta pasta koostisosi, mis oli aktsepteeritav. «Seejärel aga püüdsid nad kombineerida toidu eel- ja pearoast ning maksta vaid ühe toidu eest. Nad küsisid gluteenivaba ja taimetoitlasele sobilikku rooga, kuid tahtsid eelroavalikust sinna lisada veel praetud kalamarja,» rääkis Biuso kummalistest klientidest.

Teenindajad selgitasid, et kahe roa kombineerimine ja vaid ühe eest maksmine pole võimalik ning toidud on vajalik eraldi tellida. Koos leiti aga lahendus ning sööjad näisid toitudega rahul olevat. Seda aga seni, kui üks naistest oli ära söönud umbes ¾ oma toidust ning otsustas seejärel kaevata söögis leidnud juuksekarva üle.

«Ta ei saanud, mida tahtis ning üritas roa eest mitte maksta. Meie töötajatel on lühikesed tumedad juuksed, taldrikul oli aga tuhm blond lokkis juuksekarv,» viitas Biuso kliendi enda juuksevärvile.

Naine püüdis restorani laimata ka populaarsel saidil TripAdvisor, kuhu koondatakse muuhulgas restoranide arvustusi. Ta kaebas, et tegu oli halvima teeninduskogemusega ning juuksekarv leiti toidust kohe, kui see lauda toodi. Teenindaja olevat aga selles kliente süüdistanud.

Biuso selgitas, et naist teenindas tol õhtul tema poeg, kes näitas klientide vastu küll austust, kuid keeldus kindlameelselt neile tasuta toidu andmisest. Restoran andis naisele märku, et ta võib ju negatiivse tagasiside kirjutada, kuid nad nägid teda juuksekarva ise toidu sisse panemas ega kavatse selle eest süüd ega arvet enda kanda võtta.

Restoran andis TripAdvisori meeskonnale teada, et tegu on petliku arvustusega ning selgitas olukorda. Järgmisel hommikul ilmus nende lehele veel kaks sarnase sisuga tagasisidet, ent lõpuks võeti need maha. Biuso märkis, et kui nad on vea teinud, siis julgevad seda ka tunnistada ning klientidele lahendust pakkuda, kuid seda mitte juhul, kui klient ise nende vastu pöörab.

TripAdvisori meeskond julgustas samuti, et kui mistahes teenusepakkuja avastab enda kohta laimu või agressiivse tagasiside, tuleks sellest neile teada anda.