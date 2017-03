Kokad avalikustavad, milliseid toite nad restoranis kunagi ei telliks

New Yorgis tegutsev kokk Silvia Baldini: «Eelkõige hoidun päevapakkumistest, välja arvatud juhul, kui tegu pole väga maineka restoraniga. Päevapakkumistes kasutatakse sageli säilivustähtaja ületamise äärel toiduaineid või muid toidujääke. Restoranides ei söö ma rannakarpe ega muid mereande, kuid seda samuti välja arvatud juhul, kui tunnen kokka isiklikult. Karpe peab väga korralikult keetma ning piisab vaid ühest pooltoorest karbist, et see kõhuhäda tekitaks. Kui nädala lõpupoole pakutakse toite majoneesi- või Hollandi kastmega, siis ütlen sellest samuti ära, sest need muna sisaldavad kastmed võivad olla koka külmikus oodanud terve nädala vältel. Vähem oluline restoranitoidu kvaliteedist pole ka vannitubade puhtus – kui tualette ei suudeta puhtana hoida, siis vähendab see minus usaldust ka selle koha kokkade ja toidu vastu.»

Millist alahinnatud toitu soovitab ta süüa? «Inimesed armastavad rasvaseid toite nagu näiteks peekon, ent on unustanud puhaste maitsete headuse. Brokoli ja Brüsseli kapsas maitsevad suurepäraselt, kui oskad neid õigesti valmistada. Olen vaimustuses ka kikerhernestest, mida on lihtne valmistada ning mis on väga maitsvad.»

Kirde-Inglismaal tegutsev 8-aastase staažiga kokk David Tanner: «Ma ei suuda süüa banaani sisaldavat toitu, sest ei salli nende tekstuuri. Sellegipoolest kasutan banaane omavalmistatud magustoitudes. Ma ei söö ka India pähkleid, sest neid korjavate inimeste töötingimused on jubedad.»

Millist alahinnatud toitu soovitab ta süüa? «Tonka ube. Neil on imeline maitse, mis tuleb hästi esile just kreemides ja kastmetes kasutades.»

Tonka oad meenutavad segu vanillist, kookosest, puuviljadest ja karamellist, neid kasutatakse vürtsina näiteks magustoitudes. / Foto: Panthermedia/ Simone Voigt

Londoni loodeosas tegutsev 4-aastase staažiga kokk Rosie Llewellyn: «Püüan vältida igasuguseid töödeldud toite. Kokana tean, kuidas valmistada samaväärne roog nullist ja puhtaid tooraineid kasutades.

Millist alahinnatud toitu soovitab ta süüa? «Mitmed odavad lihajäägid nagu nina ja saba on alahinnatud, ent õigesti valmistatuna väga maitsvad.»

Inglismaal Cotswoldsis tegutsev 36-aastase staažiga kokk Paul Fielding: «Ma ei söö kunagi rupskeid – nende puhul hirmutab nii tekstuur, maitse kui ka välimus.»

Millist alahinnatud toitu soovitab ta süüa? «Lambakael on üks alahinnatumaid lihatükke, kuid see on odav, lihtsasti valmistatav ja maitseb imeliselt. Kui seda veeretada tähtaniisi purus, saab sellest tõeline maiuspala.»