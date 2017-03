Piima, liha ja kala hind on märgatavalt kerkinud

Seejuures on sealiha hind jõudnud ajaloolise keskmisega võrreldes üsna kõrgele hinnatasemele ning ka veiseliha hind erineb selgelt mullusest.

Eriti järsult on aga kallinenud punane kala.«Praegu on kampaaniahind punase kala fileel 15,99 eurot kilogrammi kohta, kuid aasta tagasi oli see 8,99 eurot,» ütles Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.

Võrreldes eelmise aasta septembriga on toorpiima hind kerkinud enam kui poole võrra.