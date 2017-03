Naistele: kaheksa sammu meestega võrdse töötasu saavutamiseks

«Lahenduse võtmeteguriks on naiste enesekindlus palgaläbirääkimiste pidamisel ja teadlikkus tegelikest palgatasemetest, see info on vabalt kättesaadav ka Eestis,» soovitab tööportaali CV-Online arendusjuht Heikko Gross.

Palgaportaali Paylab andmeil usaldavad naised tööandjaid ning usuvad, et kvaliteetse töö eest makstakse väärilist tasu ka ilma täiendavate palgaläbirääkimisteta. Gross märgib, et tööga rahulolu ja kiitused tulemuste eest võivad olla küll täiendavaks motivaatoriks, kuid palgalehele see üldjuhul siiski positiivset mõju ei avalda.

Palgad.ee palgauuringute andmeanalüüsist selgus, et samal positsioonil töötavate naiste palk on meeste omast keskmiselt üheksa protsenti madalam. Grossi sõnul on võimalikud lahendused näiteks enda kurssi viimine palgatasemetega, samuti ühiskondlike hoiakutega tegelemine, et poleks selgelt eristatavaid meeste ja naiste töid.

Ole teadlik tööturul toimuvast

Tööturg ei erine palju näiteks kinnisvaraturu toimimisest. Igal töötajal on tööturul oma väärtus ja parim viis selle välja selgitamiseks on võrrelda töötasusid palgauuringuid tegevates portaalides. Samuti aitavad võrdse palgataseme osas nõu anda ka värbamisspetsialistid.

Ole teadlik oma ROIst (return on investment) ehk investeeringutasuvusest

Iga uus töötaja loob ettevõttesse lisaväärtust, muutes äri tugevamaks ja tulemused kindlamaks. Enne uuele positsioonile kandideerimist tee kindlaks ning kalkuleeri võimalikult täpselt, kuidas suudaksid ettevõttesse panustada ja oma kogemustepagasi ja oskuste abil aidata saavutada seatud eesmärke. Töötasu on alati kokkuleppe tulemus ja sina oled ettevõtte jaoks investeering. Kui ettevõte pakub sulle töökohta, oled järelikult parim võimalikest kandidaatidest. Ole teadlik oma tugevustest, et neid praktikas ära kasutada ja nõrkustest, et neid arendada.

Ole tööpakkumiste osas valiv

Palgad on töökohtade ja ettevõtete lõikes väga erinevad, sõltudes tegevusvaldkonnast, ettevõtte regionaalsest asukohast ning suurusest. Palgad võivad erineda samal positsioonil väikeettevõttes või suures rahvusvahelises korporatsioonis. Levinud ametites nagu raamatupidaja, bürooassistent või turundusjuht, aga ka spetsiifilistes ametites on võimalik teenida suuremat töötasu sageli just majanduslikult paremini kindlustatud sektorites nagu IT, farmaatsia, energiatööstus, telekommunikatsioon, elektroonikatööstus jm. Tavapäraselt võib samal positsioonil teenida rohkem suurtes ettevõtetes, millel on rahvusvahelised omanikud, samuti on töötasud suuremad üldjuhul ulatuslikes tõmbekeskustes.

Ära avalda uuele tööandjale oma eelmist töötasu

Kui oled jõudnud vestluseni potentsiaalse tööandja juures, ära räägi oma töötasu suurusest praegusel või endisel positsioonil. Võid seda põhjendada sellega, et praegune töötasu ei mõjuta sinu hakkamasaamist uues ametis või et see pole võrreldav töö eripära või asukoha tõttu. Kui avaldad oma palga, satud kohe nõrgemasse positsiooni edukate läbirääkimiste pidamisel, sest sinu antud palgasuurust võidakse sinu vastu ära kasutada. Samuti ei pruugi pakutav palk sel juhul enam peegeldada antud positsiooni tegelikku turuväärtust.

Aruta uue töökoha palgaküsimusi julgelt ja avameelselt

Paljud naised tunnevad end ebamugavalt avamaks arutelu pakutava positsiooni palgataseme kohta. Peab aga mõistma, et tööintervjuul on laua taga istuvad inimesed võrdsed – mõni minut ebamugavust võib sind palgaläbirääkimistel viia väärilise töötasu ja puhkusekompensatsioonini. Pea meeles, et samale positsioonile kandideerivad mehed peavad üldjuhul palgaläbirääkimisi avatult ja otsekoheselt.