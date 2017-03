F-Secure hoiatab: pahavara trügib telefonisse Google Play kaudu

Hiljuti avastatud Androidi pahavara versioon on suunatud suvaliste kasutajakontode pihta ning hinnanguliselt on ohtu sattunud enam kui kahe miljoni kasutajakonto andmed, teatas F-Secure tugikeskus.

Pahavara eesmärgiks on varastada kasutaja kontode andmed, mis abil pääsevad kurjategijad ligi kasutaja Gmailile, piltidele, dokumentidele ning muudele Google'i teenustele.

«Siiski on Google Play täna ohutuim viis hankida uusi rakendusi,» sõnas BCS Infoturbekeskuse juht Raido Orumets. Ta lisas, et Google kontrollib oma poes jagatavaid rakendusi pidevalt ning eemaldab pahavara sisaldavad rakendused kiiresti.

Juba praeguseks on eemaldatud kõik rakendused, mis sisaldasid uut versiooni Googliganist. Kahjuks on Google Play konkurendid muutumas üha populaarsemaks ning keskkonnad, kust on võimalik alla laadida eriti just piraattarkvara, on eriti noorte seas levinud. Seega tuleb lastevanematel olla tähelepanelik ning jälgida, et noored kasutaksid nutitelefone turvaliselt.

Telefonitootjad, aga ka Google ise ei soovita laadida alla rakendusi mujalt kui Google Play’st, kuna kolmandate osapoolte jagatavaid rakendused ei ole kontrollitud ning tõenäosus mobiiliviirusega nakatuda on väga suur.

Mida mobiiliviirus sinu telefoniga teha võib?

Pahavara võib saata sinu teadmata SMS sõnumeid või teha telefonikõnesid tasulistele numbritele.

Edastada sinu telefoniekraanile reklaamsõnumeid.

Pahavara võib varastada sinu kasutajaandmed, pildid, dokumendid, sõprade andmed.

Jälgida sinu asukohta või lindistada sinu kõnesid.

On juhtumeid, kus pahavara on levinud kasutaja telefonist ka lauaarvutitesse.

Nutiseadmed ei erine arvutitest kuigivõrd palju. Liigume aina lähemale päevale, kus infoturbetarkvara olemasolu mobiilseadmetes on sama iseenesestmõistetav kui ta on praegu meie arvutites.