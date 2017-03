Hinnavõrdlusesse võeti kaks kaalutoodet – salatibaarist puuvilju ja suur kollane melon. Iseteeninduskassas vilju läbi lüües kogunes hinnaks 5,75 eurot. Selleks, et samu tooteid tavakassas osta pidin küsima müüja abi. Tõin vabanduseks, et unustasin ühe toote ja maksaksin hea meelega kassas. Kuna mingit reaalset põhjust mul kassas maksmiseks polnud siis lisasin ostukorvi ühe kohukese, et hädavalele kinnitust saada.

Tornimäe Rimi iseteeninduskassa. / Tarbija24

Tavakassas tuli kokku maksta 6,11, kuid selle sees oli ka viimasena valitud kohuke. Hiljem kohukest maha arvestades selgus, et Eestis seda muret, et iseteeninduskassas ja tavakassas hind erineda võiks ei ole. Melon ja salatikarp andsid kokku summaks 5,75 euro.

Küll aga ilmnes tšekki tähelepanelikumalt uurides, et kuigi summa on sama, erineb siiski toodete hind – iseteeninduskassas on meloni hinnaks 3,89, tavakassas aga 3,88. Salatikarp maksis iseteeninduskassas jällegi euro sendi võrra vähem kui tavakassas (iseteeninduskassa – 1,86, tavakassa 1,87).

Tegelikult on erinevus tõesti vaid eurosentides, kuid mõnele hinnatundlikumale võib ka see erinevus oluline olla.

