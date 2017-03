Lugeja õpetab: kuidas ühistranspordis käituda tuleb

1. Bussist väljujad lastakse esimesena välja. See tähendab ka seda, et ei trügita bussi ukse juurde sedasi, et väljujatel oleks raske uksest mööda saada. Kahjuks on siinkohal tihti vanemad inimesed need, kes lausa tormavad bussi, enne kui bussijuht jõuab isegi uksed täielikult avada.

2. Kui istud kellestki akna pool, siis on viisakas enne väljumist öelda: «Vabandust, see on minu peatus, sooviksin mööda minna». Ülimalt ebaviisakas on kohapeal sahkerdama või lausa kotiga tõukama hakata. Kui sa sedasi kibeled, siis jääb kaasreisijatel väga ebamäärane mulje, et milline probleem sinul täpselt on.

3. Aknapoolses reas istujad. Mis puudutab aknapoolseid istujaid, siis tõesti ei mõista olukorda, kui on tulemas lõpp-peatus ja sul on vaja 500 meetrit enne peatust kaasreisijast sõna otseses mõttes üle hüpata. Kas sa arvad, et kaasreisija sõidab bussiga niisama päev läbi ringi? Ma usun, et seesama inimene läheb ka ikkagi selles peatuses maha või kui ei lähe, siis reageeri vastavalt enne peatust ja viisakalt. Ja mis mõte on ka ülejäänutel ukse juurde trügima hakata? Kas loodate, et buss teeb äkki varem uksed lahti ja saate enne maha, kui need, kes alles istuvad? Kuidas te lennukiga lendate? Enne maandumist olete juba pagasiga ukse juures?

4. Samuti tasub arvestada kaasistujatega, ehk siis normaalkaalus inimesed ei pea käed ja jalad laiali istuma, siis saab kõrvalistuja oma mõlemad kannikad rahulikult toolile toetada.

5. Bussist väljumiseks on bussides olemas spetsiaalsed STOP-nupud, mille vajutamisel buss ka järgmises peatuses peatub. Seega palun kasutage seda võimalust, eriti veel, kui bussis on 4-5 inimest, siis on bussijuhil ka jube keeruline aru saada, kus ta peatuma peab. Nahaalne inimene arvab, et bussijuht teab, kus tema tahab maha minna ja kui juhuslikult juht seal peatust ei tee, siis pistab kisa lahti. Sama jutt käib ka bussile tulemisest. Seisa bussijuhile nähtaval kohal või viipa käega, nagu välismaal kombeks! Välismaal saadab juht sõitja pikalt, kui too STOP-nuppu ei kasuta ega bussile käega viipa, et peale saada.

6. Sinu kõrval olev iste on istumiseks, sinna oma kotte või muid tarbeesemeid panna pole väga ilus. Jutt käib just ajal, mil bussid on rahvast täis. Kottide jaoks on bussi ees spetsiaalsed rattakoopakohad, kuhu saab kotid asetada või siis lihtsalt neid süles või käes hoides. Samuti võiks ikkagi istuda väljastpoolt sissepoole ehk enne võta aknapoolne koht ära, siis saab sinu kõrvale ka keegi tulla. Kui oled turske mees ja sinu põlved ei küündi sinna või tahad järgmises peatuses maha minna, siis mõistan olukorda.

7. Oma kottide istmele asetamine nagu selle broneerimise näitamiseks ning siis alles validaatori juurde liikumine on vast kõige lapsikum tegu, mida täiskasvanud teha suudavad. Isegi kui bussis pole vanematele inimestele istekohti, siis noori võiks olla õpetatud, et vanakesele tuleb istet pakkuda. Ja kui noor inimene seda ei tee, siis vanem inimene (kes ilmselgelt vajab istet rohkem, mitte ei kiru niisama) võiks valjusti küsida üle bussi, et kas temale istet ka pakutakse. Uskuge, edaspidi on see nooruk esimene, kes vanematele istet pakub. Aga siinkohal ei tasu noorte õigusi ära võtta: 25-aastane noormees, kes on 13 tundi teinud füüsilist tööd, on istme mitu korda rohkem ära teeninud kui 50-aastane pensionär, kes käib korra poest mune toomas.