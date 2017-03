Suurpuhastus: 16 asja, mis pikemalt mõtlemata kodust välja visata

Business Insider reastas mõned asjad, mida inimesed sageli kodus hoiustavad, kuid millest suure tõenäosusega enam kunagi kasu pole.

Traadist riidepuud. Odavaid, n-ö ühekordseid traadist riidepuid kipub kappidesse kogunema, kuid neid ei soovitata väga kasutada, kuna need kulutavad mõnevõrra kangast ning võivad riideid roostega määrida. Viska need minema ning võta kasutusele kvaliteetsemad puidust või tugevamast plastist riidepuud.

Kantud kingad. Kui need on katki, viska need minema. Kui need on veel kandmiseks sobilikud, ent sa pole neid juba aastaid jalga pannud, vii need parem teise ringi kauplusesse. Nii lihtne see ongi.

Tühjad alkoholipudelid. Vahel hoitakse kas nostalgiast või lihtsalt väljapanekuks alles uhkemad alkoholipudelid, mis on juba ammu tühjaks joodud. Tühjade pudelite kollektsioon pole aga midagi väga imetlusväärset ning mõistlik oleks selle arvelt ruumi millekski muuks kasutada.

Riided, mida sa kunagi ei kanna. Anneta korralikud riided heategevuseks või vii mõnda second-hand-poodi, et need saaksid kellegi teise õnnelikuks teha. Sama kehtib ka peokostüümide kohta, mis on ammu väikseks jäänud ning mis enam kasutust ei leia.

Vanad mänguasjad. Mänguasjad pole just odavate killast, kuid lapsed tüdinevad neist ruttu. Eriti veel, kui neid tuuakse igaks sünnipäevaks, muuks tähtpäevaks või ka niisama külaskäigu puhul. Nii ei jõua lapsed kõigile asjadele tähelepanugi pöörata ja korralikud mänguasjad jäävad seisma. Anneta need abivajavatele lastele, et neilgi oleks millestki rõõmu tunda.

Paariliseta sokid. On siin väga küsimust? Kui sul pole häid ideid, kuidas üksikutele sokkidele kasutust leida, siis viska need lihtsalt minema.

Vanad meigitooted. Ka neil on säilivustähtaeg, mis enamasti on 12 kuud alates pakendi avamise hetkest. Kui sa ei mäleta enam, millal toote ostsid, oli see tõenäoliselt väga ammu ning selle kasutamine oleks nahka kahjustav. Oma tervise huvides viska vanad tooted ja testrid parem minema.

Aegunud ravimid. Ravimitega mängimine on suur rumalus – jälgi kindlasti hoolikalt nende hoiustamistingimusi ning säilivustähtaega.

Hambahari. Iga kahe-kolme kuu tagant tuleks hambahari uue vastu välja vahetada, sest sinna on kogunenud juba hulk baktereid, harjased on kulunud ning hammaste harjamine pole seega kuigi otstarbekas.

Seisma jäänud toiduained külmikus ja köögikappides. Olgu tegu mõne kalli ja põneva maitseaine või kastmega, mida kulub korraga väga harva – kui see seisab sul kodus juba aastaid, on see oma parimad omadused ammu minetanud ning mõistlik oleks see ära visata.

Kilekotid. Kui oled kilekotiusku ning soetad neid peaaegu igal poeskäigul, kipub neid koju kogunema meeletus koguses. Kui sahtel enam kinni ei lähe, on aeg mõned kilekotid lihtsalt minema visata. Kilekottide kogunemise vältimiseks võta kasutusse riidest poekott.

CDd, DVDd ja VHSid. 2017. aastal kasutad neid ilmselt väga harva või üldse mitte. Kas sul leidub kodus enam üldse tehnikat, kus VHS-kassette vaadata? Kui mitte, on viimane aeg neist vabaneda.

Nõudepesušvamm. Švammid ja lapid on suurepärased bakteripesad. Neid tuleks tihti läbi pesta ning uute vastu välja vahetada iga paari nädala tagant.

Vanad visiitkaardid. Kui oled need saanud aastaid tagasi, ei pruugi selle inimese või firma kontaktid enam samad olla. Lisaks hakkad esmase vajaduse ajel kontakte otsima ju hoopis internetist, mitte visiitkaartide hulgas sobrama.

Vanad telefonilaadijad. On väga ebatõenäoline, et tänapäeval läheb veel millekski vaja Motorola või vana Nokia mudeli laadijat.

Vanad tšekid ja arved. Kui tegu on väga oluliste tšekkidega, siis võid need ka üles pildistada ja hoiustada neid pildifailidena arvutis. Nii säästad kodus nende arvelt ruumi ning kõik vajalik on arvutikaustas organiseeritult olemas.