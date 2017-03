Lugeja küsib: miks sunnib Telia mulle peale uut telekapulti?

Vastab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Kliendi teleekraanile kuvatakse uue puldi teavitus seetõttu, et klient kasutab endiselt vana nutiTV teenust ning uue Telia TV teenuse kasutuselevõtuks vajab ta vaid uut pulti.

Telia teatas juba eelmisel aastal, et selle aasta lõpuks on plaan vana nutiTV platvorm sulgeda ja kõik oma TV kliendid uuele platvormile tuua. Ka pidev uue puldi meeldetuletamine on selle sammu tõttu vajalik.

Kuna klient näeb oma ekraanil vaid uue puldi teavitust, kasutab ta järelikult Motorola digiboksi, mis omakorda tähendab, et Telia TV-le üleminekuks on tõesti vaja vaid uut pulti – muud tingimused on täidetud.

Telia TV-le üle tulekuks on kliendil vaja «näidata» oma digiboksile uut pulti (vajutades uuel puldil Back ehk Tagasi nuppu), mille peale käivitatakse ka Telia TV-le ülemineku automaatprotsess ja vastav viisard, mille abil saab klient ise oma ühenduse Telia TV-le teleri eest lahkumata üle viia.

Suur osa Telia kliente kasutab tänaseks juba uut Telia TV lahendust, mis on vanast teenusest tunduvalt kaasaegsem ja rikkalikuma sisuga.