Kaheksa oskust, mis su CV teiste seast esile tõstavad

Business Insider pani kokku nimekirja tänapäeval eriti vajalikest programmidest ja teistest oskustest, mis hakkavad nii mõneski valdkonnas juba hädavajalikuks muutuma.

Adobe Photoshop. Kui otsid loovat ametikohta, mis eeldab graafilise disaini või fototöötluse oskusi, on selles algteadmiste omandamiseks hea just see programm. Mõnel sellisel ametikohal võib selle oskus olla kirjas isegi nõudmiste osas kandidaadile. Seega tasub sellesse panustada.

Microsoft Excel. Tänasel päeval on Excel muutunud paljudele hädavajalikuks tööriistaks ning ilma sellest arusaamata jääks nii mõnegi olulise tööülesandega hätta. Eriti läheb Excelit vaja inimestel, kes töötavad andmetega, milleks on vaja end Excelis ehk enamgi täiendada.

Võõrkeeled. Uut keelt pole kerge selgeks õppida, ent kui valid õige võõrkeele, võib see sulle tublisti kasuks tulla. Enne keeleõppega alustamist tasuks siiski läbi mõelda, millistel ametikohtadel võiks see sulle boonuseks olla ning mida plaanid selle võõrkeelega veel peale hakata.

Veebiarendus. Baasteadmised veebiarendusest on märkimisväärne lisaväärtus nii mõnelgi ametikohal, alustades e-poe haldamisest lõpetades toodete turundamisega. Seega tee endale selgeks, kuidas kasutada HTMLi, CSSi ja JavaScripti.

WordPress. Kõik, kes kasutavad oma töös mõnd veebilehekülge, võiksid mingil määral taibata, kuidas see platvorm taustal töötab. WordPress on hea stardipakk neile, kes tahavad õppida, kuidas veebilehte hallata ja sinna sisu luua.

Avaliku esinemise oskus. Väga paljude valdkondade esindajad peavad mingil ajahetkel silmitsi seisma rahvahulga ees esinemisega. Mõnel on selles loomulikku annet, teised hakkavad pabistama ja kokutama. Kui kuulud sellesse teise kategooriasse, on sul kindlasti veel palju õppimis- ja arenemisruumi, kuidas jääda inimeste ees kõnet pidades rahulikuks ja enesekindlaks.

Otsingumootoritele optimeerimine. Kui sinu töövaldkonnas on olulised klikid, kommentaarid ja sisu jagamised või tahad lihtsalt oma esindatavat kohta paremini reklaamida, peaksid omandama teadmised SEO ehk veebilehe nähtavuse suurendamise kohta otsingumootori otsingutulemustes. See tähendab, et kui inimene otsib näiteks Google’ist infot restoranide kohta, kuvatakse talle optimeeritud leht tulemustes eespool. Kui see oskus on kirjas sinu CV-s, annab see tööandjale märku, et oled võimeline juhtima näiteks edukat sotsiaalmeediakampaaniat.

Google Analytics. Kui oskad juba otsingutulemusi optimeerida, on hea omandada ka tulemuste ja andmete analüüsioskused. Google Analyticsi abil saad teada, kui tihti inimesed veebilehte külastavad, kaua seal aega veedavad, mis neid seal huvitab jpm. Ka selle programmi haldamine kulub seega ära näiteks turunduse- või müügivaldkonnas.