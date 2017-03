Uued tooteid: kevadeks smuutisid, moose ja ketšupit

Musta pipraga ketšup

Foto: Põltsamaa Felix

Põltsamaa Felixi ketšupite sortimenti lisandus musta pipraga ketšup. Felixi turundusdirektori Marek Viiloli sõnul sai selle toote idee alguse noorte tarbimisharjumustest kiirtoidukohtadest.

«Selgus, et paljud nooremad tarbijad puistavad enne söömist ketšupile ohtralt musta pipart ja nii lisasimegi uuele päikeseküpsetest tomatitest valminud ketšupile täpselt parasjagu purustatud musta pipart ja mitte grammigi säilitusaineid,» rääkis ta.

Musta pipraga ketšupi koostises on 80 protsenti tomatipüreed, mis on valmistatud Vahemere ja California regioonide tomatitest.

Puuviljasmuutid

Aura brändi all jõuavad müügile puuviljadest ja marjadest valmistatud smuutid, mis on pakendatud liitrisesse perepakki. Smuutidele pole lisatud suhkrut ega säilitusaineid – magus maitse pärineb vaid küpsetest puuviljadest ja marjadest.

Aura smuutid villitakse aseptiliselt (täielikult hapnikuvabas keskkonnas) ja pakendatakse hermeetiliselt sulguvasse kartongpakendisse, et hoida neid kauem värsketena ja kaitsta valguse eest. Kodumajapidamises võiks kartongpakendit võrrelda pimeda keldriga, kuhu hoidised varjule tõstetakse. Seetõttu puudub vajadus lisada smuutide sisse säilitusaineid ja suhkrut.

Aura smuutide sarjas leiab kolm maitset: maasika-banaani-granaatõuna, mustika-õuna ja mango-apelsini. Nende soovituslikuks hinnaks poodides on 2,99 eurot.

Mida liitrised smuutid täpselt sisaldavad:

Mustika-õunasmuuti: 65 mustikat, 6 õuna, 2,5 banaani, 180 viinamarja ja 70 põldmarja

Maasika-banaani-granaatõunasmuuti: 5 banaani, 6 maasikat, 1 granaatõun, 2 pirni, 97 mustikat ja 50 jõhvikat

Mango-apelsinismuuti: 3 apelsini, 1 mango, 7 õuna ja 1 banaan

Mustikamoos

Põltsamaa mooside valik läbis uuenduskuuri ning sortimenti lisandus mustikamoos. «Kõik Põltsamaa moosid on saanud väärikama sisu ja värskema välimuse ning lisaks oleme toonud turule uue mustikamoosi,» ütles Põltsamaa Felixi turundusdirektor Marek Viilol. Mustikat peab ta eestimaalaste üheks lemmikmaitseks.

Uutes moosides on vähem suhkrut ja rohkem marju. Näiteks vaarikamoos sisaldab nüüd viis protsenti rohkem vaarikaid ning pea viiendiku võrra vähem suhkrut; aprikoosimoosis on seitse protsenti rohkem aprikoose ning samuti viiendiku võrra vähem suhkrut.

Lisaks valmistatakse uusi moose kodusel viisil ilma keetmiseta ehk kuumutatakse 80 kraadini ning käideldakse tootmise käigus, segades õrnalt marju selleks spetsiaalselt loodud kateldes, et säiliks marjade maitse ja värskus.

Esimeste moosidena kasutatakse Põltsamaa moosidel kergesti avatavat kaant, mis koosneb kahest osast ning mille välist ringi keerates avaneb lihtsalt klõpsatades purgi põhikaas. Moosipurgi kuju muutus ovaalseks ja selle põhja kaunistab reljeefne maasika kujutis.

Foto: Põltsamaa Felix

Jevgeni vesi

Võrumaal asuv Pühajõe pruulikoda tõi poelettidele Jevgeni – joogivee õllepudelis. «Tänapäeva globaliseerunud ja kiiresti muutuvas maailmas on ka väikeettevõtte jaoks oluline tooteportfelli diversifitseeritus,» ütles pruulikoja omanik Rain Epler. Maakeeli öeldes ei maksa kõiki mune ühes korvis hoida, tõdes ta.

Ettevõtja hinnangul muudavad õlletootjate jaoks olud raskemaks mitte ainult kiiresti kerkiv aktsiis ja planeeritav reklaamikeeld, vaid ka asjaolu, et loomu poolest kuulekad eestlased hakkavad vähem õlut jooma, kuna valitsus on öelnud, et selline käitumine on õige ja vajalik.

Jevgeni on saadaval kõigis suuremates poekettides ja ka väikestes kauplustes üle Eesti.