Viking Line'i hommikune reis Soome jäi peamasina rikke tõttu ära

Ettevõte teatab oma kodulehel, et tehnilistel põhjustel tühistati Viking XPRSi hommikune väljumine Tallinnast. Samuti on tühistatud laeva väljumine Helsingist kell 11.30.

Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko ütles Postimehele, et peamasinal on rike. Kuna väljas puhub tugev tuul ja merel on kõrged lained, otsustas kapten ühe töötava mootoriga mitte välja minna.

Viking XPRS peaks Helsingisse ja tagasi sõitma ka õhtul. Tallinnast on plaanitud väljumine kell 18.30 ja Helsingist tagasi Tallinna kell 21.30. Borodenko avaldas lootust, et peamasin saadakse selleks ajaks korda.

«Eks täielikku kindlust elus pole, aga me väga loodame, et saab korda,» ütles Borodenko. Tema kinnitusel töötavad peamasina kallal praegu mehaanikud, ka on lisaabiväge kutsutud.