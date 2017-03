USA koolides katsetatakse magamiskabiine

Kuigi paljudes koolides on tundide algusajad lükatud hilisemaks, et õpilased saaksid korralikult välja magada, on mõned USA New Mexico osariigi koolid hakanud kasutama magamiskabiine, vahendab nbcnews.com.

Magamiskabiinides on õpilastel võimalik teha 20-minutilisi uinakuid tundide vahel. See on uus meetod, mis peaks aitama teismelistel, kes vajavad palju und, kuid saavad magada vähe, end välja puhata. USA riiklik terviseinstituut on soovitanud teismelistel magada vähemalt 9–10 tundi iga päev, reaalsuses saab ainult üks kolmandik rohkem magada kui 8 tundi.

Unepuudus lisatuna muude teismeliste probleemidega võib muuta õpingutele keskendumise raskeks. Magamiskabiinid aitavad noortel välja puhata ja tundi minna värskena.

Osa vanemaid on siiski koolis magamise suhtes skeptilised. New Mexico Ülikooli uneuurija dr Linda Summersi sõnul on magamiskabiinidest palju kasu. «Miks nad ei viibi keemia- või matemaatikatunnis? Nad võiksid seal olla, kuid siis nad ei kuulaks ja keskenduks, sest nad on liiga unised,» sõnas Summers. «Magamiskabiinidega saame me nad tagasi tundidesse ja kuulama.»

Õpilane Selema Grahami sõnul on tal alati raskusi uinumisega, kui järgmisel päeval on mingi üritus või kontrolltöö tulemas, mistõttu on tal palju abi olnud koolis olevatest magamiskabiinidest. «Ma sain rohkem puhata ja suutsin palju paremad tulemused saada,» sõnas Graham.