Ülevaade: kuidas igas eluvaldkonnas kiirelt ja lihtsalt säästa?

Esmalt tuleb selgeks teha oma igakuised sissetulekud ja hädavajalikud väljaminekud, seejärel eristada vajadused soovidest ja muudest emotsiooniostudest, kirjutab Lifehack. Näiteks ei kuulu uus parfüüm vajaduste hulka, vaid on kulu, mida saab edukalt ka vältida.

Täiskasvanu regulaarsed kulud, mida võib kärpida, ent ei saa likvideerida:

Toit

Üür/kodulaen/kommunaalarved

Mobiiliarved

Kindlustus

Meelelahutus/sotsialiseerumine

Transport

Hügieenitooted

Majapidamiskulud

Ebaregulaarsed kulud, millelt julgelt kokku hoida või millele isegi mitte raisata:

Reisimine

Riided

Enda eest hoolitsemine (juuksur, maniküür jm)

Kingitused

- Kuidas toidult kokku hoida?

Valmista tööle kaasa lõuna, mitte ära kuluta raha kohvikuskäigule või kallile poesalatile. Väldi rämpstoitu ning too töö juurde snäkke (pähklid, mandlid, puuviljad), mida saad mitu päeva järjest süüa.

Osta poe omamärgitooteid. Toodetel võivad olla tuntud brändid, mida oled harjunud ostma, ent riis, piim, kaerahelbed jm tavapärased toiduained maitsevad samamoodi ka siis, kui neid müüakse jaeketi omamärgitoodetena.

Söö odavamat liha. Soeta odavamaid lihatükke – näiteks kanakintsud või siseelundid – ja õpi, kuidas nendest suurepäraseid roogi valmistada. Liha on üks kallimaid toiduaineid ostukorvis ning sellelt tasub mõnevõrra kokku hoida.

Tee koos sõpradega süüa. Kui kümme sõpra panevad igaüks kokku viis eurot, saab sellest juba arvestatava pidusöögi. Valmistage suur vormiroog ja nautige seda koos. Võõrustaja võib sama asja süüa veel mitu päeva pärast valmistamist.

- Kuidas säästa transpordilt?

Käi tööle jalgrattaga – sellel on praktiliselt nullkulu.

Kasuta ühistransporti ning püüa taksosid vältida. Mõnda kohta pääseb ligi vaid autoga, ent kui ühistransport möödub sellest kohast näiteks kilomeetri kauguselt, käi see vahemaa jala. Mida rohkem jalgsi liigud, seda parem on see su tervisele ja rahakotile.

Leia soodsaim kütusepakkuja. Vaata regulaarselt järele, millises tanklas saad odavamalt kütusepaagi täis.

- Kuidas säästa shoppamiselt?

Tee ostud veebis. Jälgi soodsaid pakkumisi ning aega, mil kauba transport koju on tasuta. Kui poed teevad suuri allahindlusi vaid paar korda aastas, siis veebipoodides leidub häid pakkumisi sagedamini.

Müü oma vanu asju. Sorteeri riided korralikult ära ning pane kantud, kuid korralikud asjad kasvõi mõne euroga müüki.

Tee oste hulgiladudes. Mõned hulgilaod või toidutootjad pakuvad teenust ka eraisikutele. Soeta soodsalt ja palju korraga aeglaselt riknevaid toite nagu pasta või kassitoit. Sarnaseid pakkumisi võid leida ka tualettpaberile ja teistele majapidamistoodetele. Ole kursis ka jaekettide hindadega, et neid omavahel ja hulgiladudega võrrelda.

Käi turul ja second-hand poodides. Sealt leiad nii toidukaupa kui riideid palju soodsamalt ning võimalus on ka hinna üle kaubelda.

- Kuidas säästa majapidamiskuludelt?

Printimine. Printeritint pole just odav, mistõttu tasub värvilisele eelistada must-valget ning kokku hoida ka paberiga. Kui su printeril pole mõlemale küljele printimise võimalust, siis prindi ports lehti välja, sisesta sama paber uuesti ning prindi paberi teisele poolele. Samuti tasub lehekülje ääriseid kitsendada, et lehele mahuks rohkem teksti.