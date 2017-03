Pane tähele: mis ohud varitsevad ühistellimuste juures?

Tea oma riske

«Hei! Soovib keegi tellida koos minuga X lehelt? Postikulu läheb tellijate vahel jagamisele! Lisandub Eestisisene post. Kaup saabub Märjamaale. Tellimuse kinnitan täna kell 15.00!»

Selline on reaalselt Facebookis leviv kuulutus, kus kutsutakse üles ühistellimust tegema. Sellisel viisil tellimuse tegemine tundub esmapilgul kiire ja lihtne – vaatad pakkumise või veebilehekülje üle, esitad oma tellimuse, tasud selle eest ning jääd oma tooteid ootama.

Kuigi kõik tundub esmapilgul lihtne, ei ole see tarbijaõiguse koha pealt vaadates sootuks nii. Alati on oluline teada, milliste probleemidega võivad tarbijad grupitellimuse teostamisel kokku puutuda. Kui tarbijad siiski otsustavad sellisel kombel omale kaupa tellida, siis vähemalt on nad riskidega kursis ja teevad teadliku valiku.

14-päevane taganemisõigus

Kui kauplejaks on EL liikmesriigis registreeritud e-pood, siis tasub teada, et sidevahendi abil sõlmitavast lepingust saab 14 päeva jooksul taganeda. See tähendab, et kui ost sooritatakse näiteks internetist, siis võib tarbija sellest loobuda ega pea kauplejale midagi selgitama. Aeg hakkab pihta alates päevast, mil ta toote kätte sai, mitte lepingu sõlmimise hetkest. Kaupleja peab sel puhul kinni maksma nii toote ostuhinna kui ka saatmiskulud.

Grupitellimuses loobub iga tellimuse esitanu oma 14-päevasest taganemisõigusest, sest ta ei ole seotud tarbijaõiguse valdkonda kuuluva lepinguga. Taganemisõigus kehtib ainult sellele, kes e-poes tellimuse tegi. Kõik teised tellimuses osalejad peaksid oma taganemisõigust kasutama läbi tellimuse koostaja, kes peab seega tooted tagasi kauplejale saatma. Kas tellimuse koostaja on aga valmis üldse tellimuses osalejaid abistama, kui tegu on tema jaoks lisakohustustega?

Puudulikud ning tellimusele mittevastavad tooted

Tellitud toodet kätte saades võib selguda, et need ei vasta tellimusele. Näiteks on toode vale suurusega või sootuks hoopis teine asi. Sel juhul ei saa grupitellimuses osaleja ise kauplejaga kontakteeruda, sest kauplejal pole tema kontaktandmeid, kliendinumbrit ega eelnevat tellimusega seotud toimingute ajalugu. Kogu asjaajamine peab jällegi käima läbi tellimuse teostaja, mis koormab nii teda ennast kui ka tellijat.

Puudusega toodete tagastamine

Kui toode osutub vigaseks, siis on tarbijal õigus kahe aasta jooksul esitada kauplejale pretensioon. Puudusega toote puhul võib tarbijal esmalt nõuda selle parandamist või asendamist. Ta võib raha tagasi küsida, kui puudus on korduv või kestev ning asendamine või parandamine ei ole võimalik. Pretensiooni peab taas esitama tellimuse koostaja. Seejuures ei saa tellimuses osaleja tagasi kõiki postitamiskulusid. Seadus näeb ette, et defektne toode tuleb tasuta asendada, kuid kui tarbija peab algselt toote postitama tellimuse koostajale, siis seda postikulu talle ei hüvitata.

Oht oma tellimust mitte kätte saada

Grupitellimuses osaledes võib tekkida olukord, kus raha on küll tellimuse tegijale üle kantud, kuid ta ei teegi tellimust ning rikastub raha maksnud inimeste arvelt. Samuti võib juhtuda, et tooted tellitakse kahtlasest veebipoest ning kaupa ei saadetagi. Sel juhul on suur tõenäosus, et ükski tellija ei saa raha tagasi. Kuna raha on edastatud grupitellimuse koostajale, kes on eraisik, ei saa abi ka tarbijakaitseametist või EL tarbija nõustamiskeskuselt.

Kõiki riske arvestades tasub alati kaaluda, kas grupitellimuses osalemine tasub ära, sest tarbija seadusest tulenevalt õigused ei ole grupitellimuse puhul niivõrd kaitstud. Veebipoest tellimisel võib alati midagi valesti minna ning toodete tagasi saatmine võib olla palju keerukam. Kui aga grupitellimuses osalemine soov on siiski olemas, tasub seda teha usaldusväärsete inimeste kaudu, kes võtavad endale kohustuse ka tellimusele järgnevate toimingute tegemiseks, näiteks tagastamiseks, toodete ümbervahetamiseks jm.