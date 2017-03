Käsipagasiga reisimine on mugav ja kiire, kuid enne reisi tuleb kindlasti selgeks teha, et lennuk, millega sõit toimub, võtab vastu ka sinu mõõtmetega käsipagasi. Vastasel juhul võib enne pardale pääsemist maksta hulga raha, et pagas maha ei jääks.