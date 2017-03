Plahvatavad blenderid armistavad inimeste nägusid

Järjest enam NutriBulleti kasutajaid on pidanud pöörduma arsti poole, sest blender on ülekuumenenud ja plahvatanud, vahendab Cosmopolitan. Ometigi pole blenderisse pandud asjad kuumad.

«See ei tohiks minna kuumaks, sest ükski toiduaine polnud kuum. Ta kuumenes ilmselt ise üle ja plahvatas,» kommenteeris üks plahvatava blenderi ohvritest Tysha Stapleton. «See oli jube! Ma tundsin oma nägu põlemas. Ma kartsin, et jään pimedaks. Nahk lihtsalt sulas mu näos. See oli uskumatu.»

Tysha pole ainukene ohver. Briti filmiprodutsent Richard Moore'i blender plahvatas ja jättis mehe kätele armid, kui ta endale pähklivõismuutit valmistas. «Selline tunne oli, nagu mu käed põleksid,» kirjeldas ta.

San Franciscost pärit advokaat on esitanud NutriBulleteid valmistava ettevõtte Homeland Houswares vastu hagi. Tema kliendi, Pete Damiano sõnul on ettevõte probleemist teadlik ja eitab seda. Damiano nägu on plahvatanud blenderi tõttu rikutud.

NutriBulleti kasutusjuhendis seisab, et seadmesse ei tohi panna sooja vedelikku. Kodulehel on kirjas: «Mitte kunagi ei tohi panna seadmesse kuumi vedelikke ega koostisosi. Kõik vedelikud, mis blenderisse võib panna peavad olema külmad või maha jahtunud.»

Samas, NutriBulletit ostes saab inimene kaasa brokolipüreesupi ja mokakohvi retsepti.

NutriBullet on lubanud uurida probleemi, kuid lisas, et plahvatanud blenderid võivad olla ka võlts-NutriBulletid.