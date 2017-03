Toidud, mis ajavad kokkadele hirmujudinad peale

Pardi embrüo. «Mul on mõni hirm toidumaailmas ja üks neist on filipiinlaste delikatess balut (pardi muna, milles on tibu peaaegu välja arenenud). Mu ema püüdis seda süüa ning sülitas selle välja. Ma pean ennast küll uudishimulikuks ning proovin paljusid põnevaid toite, ent seda ma teha ei suudaks.» - Pig&Khao restorani omanik Leah Cohen.

Munasalat. «See tekitab eriti rõveda kujutluspildi juhul, kui munasalat on terve päeva päikesevalguse käes seisnud ning selles on veel eriti palju majoneesi.» - restorani Zahav omanik Michael Solomonov.

Loomamagu. «Vanaema valmistas mulle seda. Ma küll armastan tema toite, kuid see oli üks roog, mida ma kunagi taga ei igatse. Juba selle lõhn ajas südame pahaks, kuid ta ikka üritas mind seda sööma saada. Ma ei salli selle lõhna, maitset ega tekstuuri senimaani.» - Minton’si restorani kokk JJ Johnson.

Vedel munakollane. «Ma söön mune küll, kuid pole vedela munakollase fänn. Paljud kokad väidavad, et munakollane on vedel kuld, kuid mind see pigem hirmutab ning ma ei taha seda oma toidu sisse.» - Malibu Farmi restorani omanik Helene Henderson.

Maapähklivõi. «Kui ma olin väike, luges mu ema artiklit lastest, kes lämbusid maapähklivõiga saia süües ära. Ta ütles, et ma olen maapähklite vastu allergiline, kuna ma sõin lapsena väga kiiresti ja kugistades – nii üritas ta hoiduda sellest, et ma seda kurku ei tõmbaks. Täiskasvanuna olen pähkleid söönud küll, kuid kuna mind sunniti lapsena neid vihkama, siis ei tekita need minus erilist vaimustust.» - Toro ja Coppa restoranide juht Jamie Bissonnette.

Merekarbid ja austrid. «Mul on hirm mitme toidu vastu. Esmalt ei söö ma mereande. Kord restoranis saadeti mulle kandikutäis merekarpe ja austreid kingituseks ning polnud viisakas seda mitte vastu võtta. Seega pakkusin neid kahele kõrvallauas istunud naisele. Veel ei salli ma härjasabasuppi ega foie gras’d, kokkuvõttes ei taha ma süüa mitte midagi veidrat.» - «Unwrapped» telesarja juht Marc Summers.

Geneetiliselt muundatud organismid/toiduained. «Mul on hirm GMOde ning toiduainete vastu, mis sisaldavad kemikaale, mille nime hääldadagi ei oska. Kui loen toiduaine pakendilt midagi sellest, viskan selle kindlasti käest. Need seostuvad mul ulmekirjandusega ning kardan, et neid süües muutun ise ka mutandiks, mulle kasvab kolmas nibu või midagi muud jubedat.» - Sarsaparilla Club ja Root&Bone restoranide kokk Jeff McInnis.

Konserveeritud liha. «Mis tahes konserveeritud liha on lihtsalt rõve. See meenutab pigem koeratoitu, kuid ma ei toidaks oma koeragi sellega. See on lihtsalt lihasaaduste kõrvalprodukt, mida ei peaks sööma.» - Indulge by Kathy Wakile restorani omanik Kathy Wakile.