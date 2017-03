Hinnavõrdlus: kes on soodsaim gaasimüüja?

Suurimat turuosa omav Eesti Gaas teavitas veebruari lõpus märkimisväärsest hinnatõusust. Et tarbija jaoks selgust tuua, teostas Gaasihind.ee tiim hinnavõrdluse.

Gaasitarbijatel tasub oma lepingutingimused esimesel võimalusel üle vaadata, tingimusi gaasimüüjate vahel võrrelda ja vajadusel teenusepakkuja soodsama vastu vahetada.

Eelmisest aastast alates on kodutarbijate maagaasi turg olnud konkurentsile avatud ja sellest ajast saab tarbija gaasimüüjat vahetada nii nagu elektrimüüjatki. Klientidel on täna valida 8 gaasimüüja vahel. Maagaasi müüjate pakutavate pakettide võrdluse tulemusena selgus, et soodsaima ja kallima paketi erinevus on kuni 26%, mis teeb võrdlusportaali keskmise tarbija 1500 m³ puhul aastaseks hinnavaheks 129 €.

Kes on soodsaim gaasimüüja?

· Soodsaimat paketti, võrdlusportaali keskmise tarbija 1500 m³ näitel, pakub Alexela Energia 360 € aastas (gaasihind 0,240 €/m³ km-ga, 0,200 €/m³ km-ta).

· Kõige kallim pakett on Gaasienergial, aasta kuluga 489 €, mis on soodsaimast 129 € ehk 26% kallim.

· Suurima turuosaga Eesti Gaas pakub maagaasi aasta kuluga 432 € (gaasihind 0,288 €/m³ km-ga, 0,240 €/m³ km-ta), mis on soodsaimast 72 € ehk 17% kallim. Kuna Eesti Gaasi tarbijahinnad on personaalsed, oleme võrdluse aluseks võtnud Eesti Gaasi hinna tarbijale, kelle tarbimine on 1053 m³ aastas.

Kuidas käib gaasimüüja vahetamine?

Gaasimüüja vahetamise protsess on lihtne, tarbija jaoks tasuta ja sellega ei kaasne gaasitarne katkestusi. Uus müüja lõpetab vana lepingu tarbija eest ja müüja vahetus toimub hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu vahetumisel.

Gaasihind.ee on erapooletu võrdlusportaal, kus võrreldakse suuremate gaasimüüjate hindu. Portaali haldab Datahouse OÜ.