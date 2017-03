Miks juuksed pärast pikka päeva hobusesabas olemist valutavad?

Tegelikult aga ei valuta mitte su juukseid, vaid see kiht, mis jääb peanaha alla.

«Juukseid võiks vaadata justkui nähtavat jäämäetippu,» kommenteeris Californias asuva juustehaiguste kliinikumi Kaiser Permanente arst dr Paradi Mirmirani. «Peanaha all on palju enamat – närvirakud, veresooned, rasunäärmed. Kui seda kõike tervikuna võtta, muutub see palju arusaadavamaks. Kui sa liigutad oma juukseid, siis mõjutab see ka ülejäänud osa.»

Mirmirani sõnul tekib valu sellest, et juuksed pannakse pikaks ajaks neile ebaloomulikku asendisse. Ta hoiatas, et pika- ja paksujuukselistel võib see probleem veel valulikum olla.

«Loomulikult on ka neid inimesi, kellel lihtsalt on suurem tundlikkus,» sõnas naine.

Kahjuks ei ole aga n-ö «juuste valu» vastu mingisugust ravimit. Chicagost pärit juuste väljalangemisele spetsialiseerunud arst dr Shani Francise sõnul võib nn juuste valu viidata mõnele suuremale probleemile.

«Hea on võrrelda oma juukseid potitaimedega,» tõi Francis välja. «Iga kord, kui sa neid tirid, mõjutab see peanahka. Pikaaegne ebaloomulik ja tugev tirimine võib põhjustada aga põletiku, mis omakorda võib viia juuste välja langemiseni.»

Seetõttu vaevlevad tihti inimesed, kes pidevalt on sunnitud juukseid patsis kandma, näiteks baleriinid, juuste väljalangemise käes.

Nii Mirmirani kui ka Francise sõnul hüüab see õnnetus siiski tulles ja arstid kinnitavad, et enamikul nende patsientidel n-ö valutasid juuksed juba enne väljalangemist.