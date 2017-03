Veteranist varas soovitab: kuidas vältida varguste ohvriks sattumist?

Üle saja inimese varguses süüdi mõistetud ja praegu 25 aastast vanglakaristust kandev David Solano jagab nippe, kuidas röövli ohvriks sattumist vältida:

Kõnni edasi. Varas võib küsida sult aega, et sind hetkeks tänaval peatada ja su taskuid tühjendada. «Ütle talle, mis kell on kaugusest või jätka kõndimist,» soovitas Solano. «Ära muuda oma sammupikkust, ära peatu.»

Tee häält! «Kõige vähem vastupanu andev inimene on kõige kergem sihtmärk,» sõnas Solano ja vihjas, et enamasti esitavad kõige vähem vastupanu just vanemad inimesed. «Naised hakkavad karjuma, mistõttu mina eelistasin mehi. Ükskord oli ühel naisel vile… See on väga hea mõte.»

Nuiast võib abi olla. «Nui on hea asi, kuid see peaks olema käes, mitte käekotis.»

Ära ründa varast füüsiliselt. «Juhul kui sa pole hea kakleja, siis pole see hea mõte. See võib muuta varga vihasemaks,» hoiatas Solano. «Anna parem alla, asjad on asendatavad, tervis mitte.»

Ole garaažiust avades ettevaatlik. Äärelinnades võivad vargused olla tihedad, kui inimesed ise ei ole tähelepanelikud. Enne garaažiukse avamist tuleks ringi vaadata ja ka seda sulgedes tuleks vaadata, et see korralikult sulgub ja mitte enne minema sõita.

Ole tähelepanelik bussipeatuses... Solano soovitab olla pigem rahvahulga sees, sest varastel on siis raksem tegutseda nii, et keegi neid ei märka.

… ja reedel. Kõige suurema tõenäosusega võid sa langeda varguse ohvriks reedel, sest «vargad eeldavad, et sa said nädalapalga kätte ja sinu palgapäev on ka neile palgapäev,» sõnas Solano.