C-komando: naine tuhastati ja taheti matta lähedaste teadmata

Korterisse sisse saades selgus, et kadunud oli suur osa Elvine isiklikest asjadest, sealhulgas pass ja muud dokumendid. Toas ringi vaadates märkasid Valeri ja Loreida, et kõik aknad olid makrofleksiga kinni lastud. «Vaadake, kus on aknad ära vahutatud,» osutas Valeri vahtu täis akendele ja seejärel ustele, ning lisas, et ka uksed on makrofleksiga kinni lastud.

«Selline tunne on, nagu oleks inimene elavalt tuppa maetud,» sõnas C-komando saatejuht Carmen Pritson-Tamme.

Alajahtumine korraliku ahju kõrval

9. oktoobril kutsuti Elvinele kiirabi. «Kiirabi tuli siia, korter oli väga-väga külm olnud ja Elvinel oli alajahtumine,» sõnas Zanna. Vaatamata sellele, et naisel oli väga korralik ahi, koridoris oli küttepuid varutud ja toas oli ka väike soojapuhur, suri naine samal päeval alajahtumisse.

Elvine lähedased hakkasid kahtlustama, et vanainimese surma oli kiirendatud. Tundus ääretult kummaline, et makrofleksiga olid kinni lastud kõik korteri aknad. Lisaks akendele oli makrofleksiga suletud ka korteriuks. Omaksed ei usu, et naine ise makrofleksiga oleks mässama hakanud, sest kõik tööd, mis teha oli vaja, lasi ta teha Valeril.

Livia Kull põhjendab Elvine surmast mitte teatamist tütre vähese huviga ema vastu. «Ta [Elvine – toim.] ütles mulle, et ta helistas tütrele mitu korda ja tütar ütles, et tema matusele niikuinii ei lähe,» sõnas Kull. «See oli tema jutt ja ma mõtlesin, et miks ma peaks siis teada andma.»

Kulli sõnul aitas ta Elvinet igapäevaasjades, kuna tütart ei olnud kusagil ja lapselaps oli Soomes.

Õigusnõuniku sõnul on kummaline, et keegi ei vaevunud uurima, kas naisel oli lähedasi ja kellele surmatunnistus kätte anti. «Selleks, et saada surmatunnistus, on vaja surmateatist ja surmateatis väljastatakse haiglast,» sõnas Olli.

Haiglas selgus, et Elvine oli oma kontaktisikuks andnud Livia Kulli ja tütrepoja Valeri. «Tal [Liilial – toim.] õnnestus saada surnud isiku ID-kaart enda kätte ja haiglast kätte surmateatis, kus on arsti määratud põhjus, miks inimene suri. Nüüd olid tal kõik dokumendid, et saada surmatunnistus,» sõnas Olli.

Lõuna-Eesti Haigla ASi esindaja sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga. «Me tegeleme ennekõike patsiendi tervisega, ja kui juhtub, et inimene sureb, siis me teatame neile, kes meil andmebaasis kontaktisikud on,» sõnas haigla esindaja.

Kui tütar ema surmatunnistust kohalikku omavalitsusse nõudma läks öeldi talle, et sellel on juba järel käidud. «Küsisin nime, algul ta väga ei tahtnud öelda, aga lõpuks ütles,» sõnas Loreida ja lisas, et Kull oli tutvustanud ennast peretuttavana ja öelnud, et Elvinel ei ole mitte ühtegi sugulast, kes teda mataks.

Võru maavalitsusest selgus, et seaduse järgi võib inimese surma registreerida ka võõras. «Praegu võib tulla surma registreerima iga inimene tänavalt, kes teadis isiku surmast,» sõnas maavalitsuse esindaja. «Aga see ei anna sellele isikule mingeid õigusi.» Maavalitsus ei pea pärast surma registreerimist täpsustama, kas lahkunul on lähedasi. «Meil ei ole kohustus kedagi taga otsida, kui haigla või meditsiiniasutus väljastab arstliku surmateatise.»

Paar kuud hiljem läks Kull notari juurde ja loobus testamendiga temale pärandatud varast. Omaksed said vanaema ise matta ja pärivad ka ta vara.