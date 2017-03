18 Youtube'i staari, kellest mõned teenivad miljoneid

Youtube’is jagub kõlapinda nii koomikutele, mänguritele kui ka iluvideote filmijatele. Business Insider koostas nimekirja 18 populaarsest youtuber'ist, keda peetakse oma generatsiooni superstaarideks.

18. Epic Rap Battles (ERB) – 14,2 miljonit jälgijat. Edukas Youtube’i videote seeria sai alguse kahe sõbra Peter Shukoffi ja Lloyd Ahlquisti improvisatsioonist. Nad teevad meelelahutuslikus võtmes järgi kaht tegelast ajaloost või popkultuurist ning esitavad oma nägemuse, millised nad võiks välja näha räpilahingus. Tegelasteks on muuseas olnud Darth Vader, Adolf Hitler, Chuck Norris jpm.

17. DanTDM — 14,4 miljonit jälgijat. 25-aastane Daniel Middleton, tuntud ka kui TheDiamondMinecart, teeb endast videosid Minecraft mängu mängides.

16. Jacksepticeye – 14,8 miljonit jälgijat. 27-aastane erkroheliste juustega Sean William McLoughlin kutsub end kõige energilisemaks ja järjekindlamaks videomängude kommentaatoriks.

15. Fine Brother (FBE) — 15 miljonit jälgijat. Brooklynis elavad Benny ja Rafi Fine algatasid eduka «React» videote seeria, kus filmivad inimeste reaktsioone erinevates situatsioonides.

14. KSI — 16 miljonit jälgijat. Selle nime taga olev Olajide Olatunji alustas 2009. aastal videotega, kus mängis FIFAt ja kommenteeris oma tegevust. Tema pöörane isiksus on toonud talle fänne kogu maailmast.

13. Dude Perfect — 16,2 miljonit jälgijat. Selle Youtube’i kanali omanikud on kaksikvennad Cory ja Coby Cotton, kes koos oma kolme sõbraga teevad sporditrikke ja nalja spordis levinud stereotüüpide üle.

12. Markiplier — 16,8 miljonit jälgijat. Mark Fischbach on keskendunud arvutimängudele. Tal on energiline ja kohati emotsionaalne stiil ning ta on öelnud, et osaleks julgelt ka mõnes filmis. Möödunud aastal oli tema eeldatavaks sissetulekuks 5,5 miljonit dollarit.

11. JennaMarbles — 16,9 miljonit jälgijat. Jenna Mourey on juba pikalt youtuber'ite seas figureerinud. Tema videod on keskendunud noore naise kohati koomilisele elule.

10. Vegetta777 — 17,3 miljonit jälgijat. Selle nime taga peituv Samuel de Luque sai tuntuks Minecrafti, Saint’s Row ja Battlefield mänguvideotega. Tema tunnusmärgiks on mängutegelastele keerulise ja põneva ajaloo ja isikuomaduste omistamine, mis teeb mängust justkui põnevusfilmi.

9. Whinderssonnunes — 17,7 miljonit jälgijat. 22-aastane brasiillasest Youtube’i staar Whindersson Nunes filmib üles nii paroodiaid, filmiarvustusi kui ka oma igapäevaelu. Ta alustas videote filmimisega 15-aastaselt ning tihtipeale esineb neis ilma särgita.

8. Yuya – 17,8 miljonit jälgijat. 23-aastane mehhiklane Yuya on pühendunud eelkõige ilutoodetele – ta filmib videosid nii meikimisest, juuste sättimisest kui ka jutustab oma igapäevaelust.

7. NigaHiga — 19,3 miljonit jälgijat. Ryan Higat võib pidada üheks esimestest Youtube’i staaridest. Ta avaldab nii sketše, muusikavideosid kui ka oma kommentaare popkultuurist. Tema videod on kvaliteetsed ning rõhku on pandud produktsioonile, ent samas on need naljakad ja teravmeelsed.

6. Fernanfloo – 20 miljonit jälgijat. Mängurist Luis Fernando Florese tunnusmärgiks on roheline värv ning videotes saab sageli näha ka tema koeri.

5. VanossGaming — 20,2 miljonit jälgijat. 24-aastane kanadalane Evan Fong filmib koomilisi videosid endast arvutimänge mängimas. Tema paistab samuti silma osava videote monteerimise oskusega.

4. Smosh — 22,6 miljonit jälgijat. Smosh on koomikute duo, kes on samuti juba pikalt Youtube’is tegutsenud. Neid iseloomustavad eriti paroodiavideod tänapäeva popkultuurist. Smoshi taga seisavad Ian Hecox ja Anthony Padilla, kelle hallata on juba seitse Youtube’i kanalit ning mehed ei näita sugugi väsimuse märke.

3. ElRubiusOMG – 23,5 miljonit jälgijat. Ruben Doblas Gundersen on enimtuntud Hispaania Youtube’i staar. Ta on samuti mängur, kes vürtsitab oma videosid naljakate kommentaaridega.

2. German Garmendia (HolaSoyGerman) — 31,2 miljonit jälgijat. Tšiili päritolu muusik ja koomik German Garmendia on Ladina-Ameerika suurim Youtube’i staar ning sai tuntuks videoga «Las Cosas Obvias De La Vida» («Elu loomulikud pisiasjad»). Talle kuulub ka Youtube’i kanal JuegaGerman, mis on keskendunud arvutimängudele. Möödunud aastal oli tema eeldatavaks palganumbriks 5,5 miljonit eurot.

1. PewDiePie — 54,1 miljonit jälgijat. 27-aastane rootslane Felix Kjellberg on üks popimaid mängureid Youtube’is, kes videomänge mängides lollitab ja vannub. Youtube’is on ta aga ära kasutanud oma põnevat iseloomu ja suurt jälgijate arvu ning sidunud selle oma karjääriga. Hinnanguliselt võis ta möödunud aastal Youtube’i platvormi abil teenida 15 miljonit dollarit.