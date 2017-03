Burgerid võivad tegelikult olla tervislikumad kui salatid

Kuigi burgerisöömist peetakse tihti ebetervisliku eluviisi üheks nurgakiviks ja salat võrdub nii mõnegi jaoks tervisliku toitumisega, siis tegelikult oleneb kõik sellest, millest toit koosneb, vahendab news.com.au.

Kvaliteetne burger, mis koosneb saiast, veise-, lamba- või kanalihast, peekonilõigust, juustust ja salatilehest, võib sisaldada vähem kaloreid kui kohvikutes müüdavad salatid, milles on lisandeid ja kastmeid.

Siiski ei tähenda see seda, et kõik burgerid on tervisele kasulikumad kui salatid. Tuleb jälgida, millise kvaliteediga on toidu koostisained.

JPS Health & Fitnessi toitumisnõustaja Jacob Schepise sõnul sisaldab tavaline kohvikus müüdav salat (milles on kinoat, kana ja fetat) vähemalt 820 kalorit, samas kui mõni burger võib sisaldada kuni 740 kalorit.

«Teooria, et salat on tervislik ja burger ei ole, on eksitav,» sõnas Schepis. «Salatisse lisatakse palju erinevaid lisandeid ja kastmeid, et salat maitsvam oleks. See aga liidab omakorda kaloreid, mistõttu on salat lõpuks vähem tervislik kui burger.»

«See ei tähenda, et salat ei sisaldaks rohkem vitamiine, toitaineid ja mineraale, seda mitte,» kinnitas Schepis. «Lihtsalt ka suurema kalorikoguse söömine ei ole tervislik.»

Schepise sõnul lisavad kaloreid feta, pähklid, juust, liha, kala, õlid või kastmed. Mees võrdles eri restoranide burgereid ja salateid omavahel ja leidis, et enamasti sisaldavad salatid rohkem kaloreid kui samas menüüs olev burger.