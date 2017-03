Kuus asja kodus, mida sa ei vaja

Me elame tarbimisühiskonnas, kus järjest enam ostetakse asju. Tegelikult ei ole aga kõiki neid asju vaja. News.com.au reastas kuus asja, mida sa tegelikult ei pea omama:

Trükimasin

Olgem ausad, kui tihti sa tegelikult kodus midagi välja trükid? Kord kuus? Kord aastas? Hoia ruumi kokku ja trüki vaja minevas asjad raamatukogus.

Tööriistad

Võib-olla tõesti on hea, kui kodus on olemas haamer ja kruvikeeraja, aga kas ka kallite tööriistade omamine on mõttekas, kui neid harva kasutad? Sel juhul on pigem mõistlik neid rentida. Või veel parem – kutsuda remondimees, kellel on nii tööriistad kui ka oskused.

Kohver

Juhul kui sa ei lenda iga kuu vähemalt korra, ei tohiks sul olla väga suur vajadus suurele kohvrile. Mõtle, kui palju ruumi see võtab. Kui käid harva reisil, siis on mõistlikum kohver mõnelt sõbralt laenata.

Õhkmadrats

Jällegi, juhul kui su sõbrad ei ööbi tihti sinu juures, siis tegelikult ei ole seda vaja ka omada. Kui millalgi vaja läheb, siis kellelgi ju ikka on.

Spordivarustus

Mõtle hoolega järgi, kui tihti sa tegelikult suusatamas ja uisutamas käid. Nende varustust saab edukalt rentida ka spordikeskustest.

Erikujulised koogivormid

Kui sa ei ole just tihe küpsetaja, siis pole vaja igasuguste multikategelaste kujulisi koogivorme, mis võtavad köögikapis asjatult ruumi.