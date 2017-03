Kuidas valida poes kõige kiiremini liikuv kassajärjekord?

Portaal Today annab mõned nõuanded, kuidas vältida kassajärjekordi, mis tõenäoliselt üsna aeglaselt edasi liiguvad, aga ka seda, kuidas ise oma toimingutega kiirelt ühele poole saada.

Vali võimalusel iseteeninduskassa. Kui tavakassade järjekorrad tunduvad pikemad kui iseteeninduskassas, pöördu viimasesse. Sinna lähevad tavaliselt inimesed, kes ei osta nii palju kaupa ning järjekord liigub kiiremini edasi. Samas jäta see mõte sinnapaika siis, kui ostad ise nädala jagu toitu. Kassapidaja käed on siiski kiiremad ja kogenenumad kogu seda kaupa läbi piiksutama. Ka alkoholi, suitsude ja allahinnatud toodete ost võib seal kauem aega võtta.

Väldi õpilasest kassapidajat. Kassapidaja nimesildil on üldjuhul kirjas, kas ta on poes alles õpilane või juba kogenud müüja. Kui valid viimase, siis võib järjekord pisut kiiremini edasi liikuda.

Hoia eemale jutukatest müüjatest. On tore, kui müüja naeratab ja viisakust üles näitab, kuid kui sul on kiire, siis pigem väldi neid müüjaid, kes ostjatega ka juttu puhuma jäävad.

Jälgi, mida kassapidaja teeb. Vahel muutub järjekord pikaks ja venivaks seetõttu, et õpilasest müüja ootab juhendajat, müüja tühistab mõnd kaupa tšekil või jooksis mõni ostja kaalukaupa uuesti kaaluma. Kui märkad mingit ebatavalist tegevust, siis läheb selles kassas rohkem aega ja tasub seda vältida.

Hinda järjekorda. Ääreni täis laetud ostukorvid on halb märk. Niisamuti ka ostjad, kes panevad oma asju kassalindile aeglaselt, jooksevad samal ajal laste järele, peavad telefonikõnet jm. See aeglustab mõnevõrra ka kassapidaja tööd, kuna kaup ei pruugi ostukorvist nii kiiresti tema kätte jõuda, vaid ostja on ise aeglane. Kui võimalik, siis hinda kaugelt ostjate olukorda ning hoia sellisest järjekorrast eemale.

Väldi ostjaid, kes ostavad palju kaalukaupa. Kui kellegi ostukorvist paistab ohtralt puu- ja köögivilju ning müüja ülesanne on kõik need üle kaaluda, võtab see veidi rohkem aega kui teiste toodete skannimine. Sama kehtib tegelikult ka nende kohta, kes ostavad riideesemeid. Müüja peab need riidepuudelt maha võtma ja kilekottidesse pakendama. Kumbki pole küll väga suur ajakulu, kuid kui sul on valida, võid ka selliste ostjate taha seismist vältida.

Suured ostud. Kui keegi ostab näiteks ülisuure pakiga tualettpaberit, ei põhjusta see eriti viivitust. Kui aga ostukäru on kaupa täis ning selles on suured koeratoidupakid või alkoholikastid, siis peab ostja esmalt raske asja kassalindile vinnama, müüjal võib veidi enam aega võtta selle triipkoodi leidmine ja kassast läbi laskmine, kuna tegu on mahuka ja ebamugavalt käideldava kaubaga.

Ole enda ostudes kindel. Et sa ise ei põhjustaks kassas viivitust, vaata kindlasti hoolikalt järele, kas igal kaubal on hinnasildid või triipkoodid küljes, kaalukaup on kaalutud, kui seda peab ostja ise tegema ning et sa pole soodustootega eksinud. See häirib iga järjekorras seisjat, kui keegi on hinna valesti vaadanud (või on pood eksimuse teinud) ja hakkab müüjaga vaidlema. Müüja peab seepeale tõenäoliselt müügisaali tõttama ja hinda kontrollima või kliendile üle selgitama.

Aseta ostud kassalindile läbimõeldult. Kui ostad mitu samasugust toodet, siis aseta need kõrvuti – nii saab müüja skannida neist vaid ühe toote ja märkida juurde koguse, säästes sellega ühe lisaliigutuse. Kodukeemia tasub samuti paigutada kõrvuti, sest need tooted peab müüja kilekotti panema. Paiguta ostud ka nii, et sul oleks ka endal kiire ja mugav neid kotti laduda – suuremad ja raskemad asjad eespool, õrnemad tagapool.

Kliendikaart olgu valmis. Kliendikaardi võid müüjale ulatada või ise registreerida enamasti ostu tegemise vältel, mitte lõpus. Hoia nii enda kui teiste aega kokku ja ära hakka kliendikaarti kotist otsima alles siis, kui müüja on juba kauba maksumuse teatanud.