Kümme viisi, kuidas edukad abielupaarid rahaasjadesse suhtuvad

Business Insider küsitles mitut finantseksperti, kes tõid välja, kuidas käituvad rahaasjus edukad abielupaarid, aga miks mitte ka lihtsalt koos elavad paarid.

Neil on kaardid laual. Üksteisega arvestav paar teab juba enne abiellumist, kui palju kumbki teenib, millised laenud neil kaelas on ja mis tahes muid fakte, mis võiksid rahaasju mõjutada. Kui nad veel ausat vestlust rahaasjadest pole pidanud, siis peaks seda tingimata tegema enne abiellumist, et võimalikud ebameeldivad faktid teada saada.

Nad räägivad rahast. Mis puutub pere rahaasjadesse, siis ei pruugi paar igas asjas nõustuda, kuid peaasi on, et nad arvestaksid üksteisega. Kindlasti tuleks ära jagada, kes mille eest maksab, millised kulutamisharjumused kummalgi on ning kas kõik need on mõistlikud. Tuleb arvestada, et kui üks oma raha teenib, on tal tegelikult ka õigus seda kulutada soovitud asjadele. Palju sõltub aga arusaavast suhtlusest ja üksteise mõistmisest.

Neil on eesmärgid. Edukad paarid loovad ühiseid eesmärke ning tegutsevad koos nende nimel. Kui kummalgi on erinevad harjumused, ent soovitakse raha säästa, tuleb ka selleks eesmärgid ja õige taktika paika panna. Kas säästa tuleks ühise kodu ostuks või laste tulekuks? Ühtehoidvad paarid teavad, et mis tahes eesmärgi nimel tuleb neil koos pingutada ja vajadusel ka iga senti lugeda.

Nad jagavad kohustusi. Olgu tegu majalaenu või kommunaalkulude maksmisega või hoopis pensioniks säästmisega – kui olete abielus, on see mõlema poole kohustus, mida ei saa oma õlgadelt lihtsalt ära lükata. Seega tehke selgeks, et olete raha ja kohustuste asjus samal leheküljel ning vastutaksite nende eest võrdselt.

Nad panustavad kindlustusele. Kui soetatud on ühine kodu ning saadud lapsed, on oluline meeles pidada, et õnnetus ei hüüa tulles ning ühel hetkel võib näiteks katusealune hävida. Abielupaarina on rohkem vastutust ka oma järeltulijate suhtes ning mõnd riski ei tasu seetõttu juhuse hooleks jätta. Seetõttu ole kindel, et kui juhtuma peaks mis tahes õnnetus, oled kindlustusega selle eest kasvõi mõnevõrra kaitstud.

Nad teevad testamendi. Kui lapsed on juba mängus, on viimane aeg valmis teha ka testament. Edukas abielupaar ei jäta seda samuti juhuse hooleks, vaid kinnitab oma pärijad ning valib vajadusel lastele välja ka hooldajad.

Nad ei arvusta üksteist. Kuigi abielus tuleb kokku hoida, on siiski mõlemal ka oma prioriteedid ning ebameeldiv on partneri valikuid arvustada. Kui arvad, et partner kulutab mõttetult palju raha, peaks pidama maha ausa ja mõistliku vestluse, mitte teda ründama. Igaühel on oma head ja vead, millest tuleb rääkida rahulikult.

Nad elavad säästlikult. See, et jaksaksid endale osta mitmekorruselise maja, ei tähenda, et peaksid seda ka tegema. Ennekõike tuleks lähtuda oma pere vajadustest – kui kolmeliikmelisele perele on piisavalt ruumi ning kõik tunnevad end hästi ka kolmetoalises korteris, siis pole kuigi mõistlik elamiskuludele rohkem raisata. Samuti ei saa ette näha ootamatuid kulutusi, mistõttu on nende jaoks oluline igaks juhuks sääste omada.

Neil on omad reeglid. Eriti just rahaasjade osas aitavad mõned põhilised reeglid vältida eelpool mainitud probleeme. Kuna iga peres tehtud kulutus puudutab ka teisi, tasub paika panna mõned väärtused ja reeglid, kui tihti ja millele näiteks meelelahutuse osas raha kulutada.

Neil on mis tahes olukorrast hoolimata koos tore. Säästmine ega ka üldine toimetulek ei pruugi olla kerge, kuid sellel ei saa lasta oma tuju järjepidevalt mõjutada. Edukas abielupaar ei lase sel oma suhet rikkuda, vaid otsib sellegipoolest viise, kuidas oma eesmärkideni jõuda, üksteist toetada ja samas ka elu nautida.