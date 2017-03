Kolm miljardäri, kes kasvasid üles vaesuses

Paljud tänased rikkurid juba sündisid jõukasse ja edukasse perre ning see keskkond innustas neid ka ise veel enam jõukuse suunas tegutsema. Siiski leidub ka neid, kes seda teekonda nullist alustasid.

Oprah Winfrey. Tema vara hinnanguliseks väärtuseks on kolm miljardit dollarit. Oprah aga sündis teismelise ema tütrena ning ta on maininud, et alati polnud nende majapidamises vett ega elektrit. Oprah aga keskendus koolile, võttis osa iludusvõistlustest ning hakkas tööle raadiojaamas. See oli ka tema esimene kokkupuude meediaga. Läbimurre terendas aga kohalikus jutusaates «People are talking» («Inimesed räägivad»), kus Winfreyl õnnestus saada saatejuhiks. Rahvusvahelise populaarsuse saavutas ta 1986. aastal, mil «The Oprah Winfrey Show» eetrisse jõudis. Oprah on oma edu kohta märkinud, et ta on ise palju tööd rüganud ning ei kaotanud pead ka hetkelise edu vältel. «Ma võin enda näitel kinnitada, et sul võib palju raha olla, kuid see ei muuda sind – välja arvatud juhul, kui oled inimene, kes laseb rahal end mõjutada,» sõnas ta.

Howard Schultz. Kohvihiiu Starbucks tegevjuht, kelle varaks hinnatakse olevat kolm miljardit dollarit, alustas omadega samuti nullist. «Seitsmeaastasena elasin läbi kogemuse, mis mind sügavalt mõjutas ning minu kanda jäi häbiplekk endast kui riigi antud korteri elanikust,» on ta öelnud. Ta on ka maininud, et tema isa töötas juhutöödel, mis ei toonud talle kuigivõrd raha sisse ega ka teeninud enda vastu austust. See näis aga Schultzi motiveerivat olemaks ise parem ja edukam mees. «Ma ei osanud isegi unistada, et võin kunagi olla autoriteetse ettevõtte esindaja, rääkimata selle üksi ülesehitamisest. Küll aga püüdsin luua sellise ettevõtte, kus mu isasugune mees kunagi tööd ei saaks,» rääkis ta.

Ralph Lauren. Mehe moebränd on suuremale moehuvilisele kergesti äratuntav, ent kunagi elas ta vaesuses ega saanud endale uusi riideidki lubada. «Lapsena küll huvitusin alati riietest, kuid mul polnud raha nende ostmiseks. Pidevalt vendade vanade riiete kandmine andis mulle jõudu, et lõpuks ka midagi enda kätega teha ja oma sõnumit levitada,» sõnas ta. Ralph Laurenit peetakse üheks rikkamaks moeikooniks, kelle kaubamärgi turuväärtus on ligi kaheksa miljardit dollarit.