Mis saab Cherry.ee vahendusel ostetud WOW Travel’i pakettreisidest?

Eelmisel aastal ostsid paljud Eesti tarbijad Cherry.ee (Cherry Media OÜ) vahendusel soodsad vautšerid pakettreisidele erinevatesse päikeselistesse sihtkohtadesse. Pakettreiside korraldajaks oli Saksamaa äriühing WOW Travel GmbH. Mai lõpus 2016 teatas Cherry Media OÜ, et lõpetab oma tegevuse. Vahetult pärast seda said pakettreiside vautšerid ostnud tarbijad ebameeldiva teate, et WOW Travel GmbH keeldub neile reisiteenuste osutamisest ning oodatud reisid jäävad ära.

Eesti Tarbijakaitseamet asus seonduvat kiirelt uurima. Tarbijad said ametilt põhjalikud analüüsid, kus selgitati muuhulgas, et tarbijate ees on vastutavaks isikuks WOW Travel GmbH, mitte Cherry Media OÜ. Juuni lõpus 2016 soovitati tarbijatel pöörduda WOW Travel GmbH vastu Eesti kohtusse.

Võib oletada, et paljud tarbijad ei ole senini WOW Travel GmbH vastu kohtusse pöördunud ning kannavad lihtsalt kahju. Ilmselt on üheks olulisemaks põhjuseks see, et juristi või advokaadi abiga kohtusse pöördumine on kallis ning vautšeri maksumus ei õigusta sellise täiendava kulutuse tegemist. Ühe vautšeri hind oli keskmiselt 250 eurot. Kohtukulud ületavad seda hinda tavaliselt mitmekordselt. Lisaks, kuna WOW Travel GmbH on Saksamaa äriühing, siis on hagi rahuldamise korral raha (sealhulgas tarbija kohtukulude, mis jäävad hagi rahuldamisel WOW Travel GmbH kanda) kättesaamine keeruline ja mõnikord kahjuks ka võimatu. Seega lisaks vautšeri hinna kaotamisele eksisteerib risk, et tarbija kaotab ka kohtukulud.

Osa tarbijaist on pöördunud vandeadvokaadi poole, kes koondab nõudeid Cherry Media OÜ vastu. Masshagi raames loodetakse tagasi saada mingigi osa soetatud vautšerite maksumusest.

Mõnedel pakettreisi vautšerite ostjatel oli aga õigusabikulude kindlustus. Need tarbijad ei pidanud WOW Travel GmbH vastu kohtusse pöördumiseks omalt poolt menetluskulusid kandma. Seda tegi D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS nende eest. Praeguseks on kõigi õigusabikulude kindlustust omavate tarbijate hagid WOW Travel GmbH vastu Eesti kohtutesse esitatud ning osas asjades on saavutatud positiivne jõustunud kohtuotsus. D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS võtab enda peale ka otsuste täitmise menetluse Saksamaal.

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS-i koostööpartneriks Cherry Media OÜ-ga seotud juhtumites on NJORD Advokaadibüroo.