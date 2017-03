Kasulik nipp: kohev munapuder ilma ühtki toiduainet lisamata

Kokk ja kokaraamatute autor Tyler Kord avaldab toiduportaalis Food52 oma saladuse koheva munapudru valmistamisel – selleks on blendri kasutamine.

«On mitmeid variante, kuidas mune söögiks valmistada, kuid see viis on lausa perfektne – löö munad katki otse blenderisse ning lase sel töötada madalal režiimil, kuniks munasegu on ühtlane,» soovitas ta.

Kui munakollased ja –valged on täielikult segunenud ning vahule klopitud, maitsevad need paremini kui käsitsi vahule klopitult. Muna küpseb ühtlasemalt ja kiiremini ning paneb sööjad mõtlema, kas sinna on lisatud piima, juustu või midagi muud, kuid maitsva tulemuse saab blenderit kasutades ka ainuüksi munadega.

Sealjuures piisab, kui lased blenderi munadel seguneda 10-20 sekundi jagu. Tulemus on vahune ning munasegu on valmis pannile panekuks.