Kas uusi riideid peaks enne kandmist pesema?

Lisaks sellele, et lõikad uuelt riideesemelt ära hinnasildid, tuleks see ka enne kandmist läbi pesta, kirjutab Reader’s Digest. Kuigi uus asi võib pealtnäha välja näha puhas ja triigitud, võib see siiski tervist mingil määral kahjustada.

Kolumbia Ülikooli meditsiinikeskuse dermatoloogiaprofessor Donald Belstio märgib, et uued riided võivad endast ohtu kujutada eelkõige neis leiduvate värvainete poolest. Riidevärvid ja kangastel leiduvad formaldehüüdid võivad nii tekitada nahaärritust kui ka vallandada allergiahoo. Riiete pesemine ennetab seda, et värvijäägid võiksid nahka määrida ja ärritada.

Belstio väitel pole ka haruldus, et riideid varem proovinud inimese küljest on kanga pinnale jäänud kirbud või täid, mis on riiete ostmisega leidnud tee ka sinu koju. Samuti on mõned haigused, mis võivad kokkupuutel nahaga ja riiete proovimisega edasi kanduda, näiteks sügelised.

Eriti kriitiline tuleks olla pesu ja ujumisriideid ostes, kuna keegi ei saa ette näha, kes ja kuidas neid varem poes proovinud on. Seda pole küll meeldiv ette kujutada, kuid tõsiasi on, et sa pole kindlasti mitte esimene inimene, kes neid riideid puutunud ja proovinud on.

«Seega hügieeni mõistes on uute riiete pesemine väga arukas tegu. Dermatoloogina olen kokku puutunud väga imelike haigusjuhtudega ning ma ei võtaks ka uute riiete puhul ühtegi riski,» lisas Belstio. Uute riiete puhul peaks piisama, kui loputad neid kuumas vees ning riputad soovitavalt õhu kätte kuivama – nii ei saa kangas kohe alguses pesuga kahjustada.