Pooleliitrises pudelis Coca-Colas on umbes 12 teelusikatäit suhkrut, mis on aga maksimaalne suhkru tarbimissoovitus kogu päevaks. Home Science tegi videokatse, milles kuumutas Coca-Colat ja Coca Zerot, et näidata, kui palju suhkrut kummaski joogis pärast seda alles jääb. Tulemus on tülgastav – kui Zeros suhkrut kuigivõrd pole, siis Coca-Colast jääb pärast kuumutamist alles paks ja tume suhkrune mass.