Toidurassism euroliidus: Ida-Euroopas müüakse kehvema kvaliteediga toitu

«Ma arvan, et see on lähiaja üks suuremaid skandaale,» ütles Ungari peaministri Viktor Orbani kabineti ülem Janis Lazar, vahendab Süddeutsche Zeitung. Poola peaminister Beata Szydło kinnitas, et ei kavatse leppida sellise vahetegemisega euroliidus.

Poliitikute ärrituse põhjustasid sink, vahvlid ja šokolaadikreem. Nimelt leiavad slovakid, tšehhid, poolakad ja ungarlased, et suured rahvusvahelised kontsernid diskrimineerivad neid, müües kehvema kvaliteediga kaupa kui Lääne-Euroopas. Poola ajaleht Gazeta Prawna nimetas seda toidurassismiks.

Ungari toiduohutusamet võrdles 24 toodet, mida müüakse nii Ungari kui Austria odavpoodides Lidl ja Aldi. Nii näiteks Ungaris müüdud Manneri vahvlid olid vähem krõbedad, Nutella ei olnud nii kreemjas kui piirtagune variant. Slovakkia põllumajandusministeerium leidis 22 toote puhul erinevusi. Näiteks on Slovakkias müüdud vorstis vähem liha ja rohkem rasva ja vedelikku kui Lääne-Euroopa analoogis. 2015. aastal Praha ülikoolis tehtud uuringust selgus, et Tšehhis müüdud Pepsis on kasutatud siirupit, samal ajal kui Saksamaal on jooki magustatud suhkruga, tšehhi Sprite sisaldab aga odavamat magusainet aspartaami. Tšehhis müüdavates Iglo kalapulkades oli aga seitse protsenti vähem kala kui Saksamaa variandis.

Nüüd soovivad Višegradi riigid (Slovakkia, Tšehhi, Poola ja Ungari) sundida euroliitu tegutsema. Tšehhi põllumajandusminister Marian Jurečka sõnul tunnevad inimesed end elavat Euroopa prügikastis. Toiduteema oli kõne all eelmisel nädalal toimunud Višegradi riikide kohtumisel ja Ida-Euroopa riigid soovivad, et euroliit keelustaks sellise käitumise. «Ei tohi olla esimese ja teise klassi Euroopa kodanikke,» kinnitas Slovakkia peaminister Robert Fico. Esmaspäeval kohtuvad nelja riigi põllumajandusministrid, et pidada nõu, kuidas selle teemaga edasi minna.

Lääne suurkorporatsioonid on diskrimineerimissüüdistustele seni vaoshoitult reageerinud. Coca-Cola põhjendas erinevate magustajate kasutamist kohaliku villija sooviga. Ka sõltuvat retsept kohalikust maitsest, nii olevat Tšehhis müüdava rüüpe retsept võrreldav USA ja Hispaania omaga. Ka Ferrero põhjendas Nutella koostise erinevust kohaliku maitsega – Prantsusmaal müüdav Nutella on vedelam seetõttu, et seda oleks mugavam pehmele saiale määrida.

Austria pealinnas Viinis tegutsev vahvlitootja Manner aga eitas kvaliteedierinevusi. Firma esindaja sõnul tehakse tooteid eri turgudele sama retsepti järgi. «Kuigi on firmasid, kes vahet teevad,» märkis Manneri pressiesindaja.

Teised firmad viitavad Ida-Euroopa madalamale ostujõule. Kuna hinnad Ida-Euroopas on madalamad, siis ei saa ka kvaliteet olla sama. Kuid see argument ei pea alati paika. Nii näiteks on Poolas toodetud Nutella pea viiendiku võrra odavam kui Saksamaa variant. Samas on liha ja kala Ida-Euroopas kallimad kui läänes. Slovakkia tarbijakaitse liidu esimehe Miloš Lauko sõnul on paljud kaubad läänes tiheda konkurentsi tõttu sageli odavamad kui Ida-Euroopas.

Juriidiliselt on asi selge. Seni kuni pakendil on kirjas täpne koostis, ei ole koostise erinevus reeglitega vastuolus.